特企／農糧署攜手三大電商　有機農產品一鍵到家！

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農糧署東區分署長徐煇妃表示，宜花東綠色栽種的農產良品，一直是台灣後山好山好水養出的瑰寶，農糧署持續推廣宜花東有機農業發展，宜花東有機驗證及友善環境耕作面積，占全國有機驗證面積38％。透過誠品線上等三大電商平台的協助，除了為農民打開線上商機，消費者也不需翻山越嶺，在家就能輕鬆方便買到宜花東有機耕作農特產品，為行銷通路與優質小農共創多贏。此外農糧署也推廣民眾對宜花東有機農業認識，不僅辦理有機食材烹飪比賽，還舉辦攝影比賽，拍出宜花東的美，邀請年輕朋友參與。花蓮市農會主任柯惠娟表示，宜花東農特產品品質優良，但交通距離一直是小農行銷的痛點，農友雖努力參與各地小農市集，可惜行銷深度及廣度不足，如今有了電商平台協助，不但讓小農產品可以在知名的三大通路上架，讓小農能站上線，把有機農品推出去，消費者也可以享受到最新鮮健康美味的宜花東特產。
多元行銷方案 有機友善農產輕鬆購
中衛發展中心響應政府政策，長期投入小農與通路產業媒合服務，總經理林進財表示，這一次連結知名行銷通路與宜花東小農，不僅為小農打造電子商城，也將辦理企業與部落媒合踩線團、新媒體行銷、有機農場體驗等活動，為全方位行銷宜花東有機農業盡一份心力。
「East Fresh宜花東有機農產好實在」記者會現場9位宜花東小農帶來高優質農產品，如龍鳳甲合作社－哇好米與長濱富麗自然農園的香Q好米、職人茶葉上將茶園－女兒不懂茶、伊禾茶及熊鷹有機農園清爽果乾、917農場有機咖啡、清亮有機農場有機梅與麻油薑等產品，所有農特產品都經過東部純淨水源與陽光的滋養，強調自然農法耕種，更安全、健康，回歸永續環境維護，對台灣的水土資源保育與生態平衡都有幫助。15日起，只要上誠品線上、GOMAJI、台灣好農網站，超過40家宜花東小農，近百樣商品都有折扣，誠品線上推出全站單筆消費滿$1,200贈$100優惠券；GAMAJI則舉辦宜花東美味生活節，購買在地嚴選商品還加碼5%回饋；台灣好農更推出消費滿2000元以上贈小農優質好禮的活動，讓消費者買得開心又安心。