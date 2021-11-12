名家論壇》黃創夏／政壇新「透視鏡」之「中二補選」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「光芒」都能掩蓋，那麼「陰影」必定隱藏到被忽略！
「中二補選」正是如此的發展，為了迎戰顏清標家族，民進黨和友善民進黨的陣營，猛挖出過去數十年的往事，「原來地方派系的故事這麼多！」讓很多人嘖嘖稱奇。
相信顏清標家族一定沒有想到，過去的選舉都只是「幾十分之一」搭著總統或是縣市長大選，沒有人會去關注中二選區，這一次變成舉國唯一的選舉，「100%關注」，突然要面臨總統大選及的檢驗，壓力可想而知。
然而，地方派系被檢驗的當下，其實也有另一個嚴肅課題該思考：為什麼這些地方派系的「選區服務」，鄉親會認同？
坦白說，地方派系的各種行徑、黑白兩道通吃的能耐、還有許許多多恩恩怨怨，在地人事實上都比台北天龍國的「突然發現」心知肚明多了，如果這些地方派系真的有如此不堪，為什麼數十年，在地鄉親會吃這一套？
請千萬不要以台北天龍人的高傲說是「民智未開」！台灣庶民的智慧和見識，往往會讓台北人汗顏。
事實上，透過檢視地方派系的力量，也可以發現政府在於真正面對人民生活的養生送死、婚喪喜慶、安居樂業、拿錢辦事、有規矩可循‧‧‧許多人民真正的生活上面的向人民負責，恐怕還真的是和地方派系相比，既冰冷又無效，政府只收納稅錢，卻根本沒有辦出什麼事！
除了政府效能之外，政黨的本質也將被透視了，最慘的恐怕是朱立倫。
往往，如何出陣的場合說明了一切，台中第二選區立委補選，顏寬恒終於出戰，場合卻選在顏家的地盤，朱立倫、江啟臣和盧秀燕都專程到場替顏家助陣。他們說這樣子叫做「大團結」，卻讓更多人看出來，誰才是真正的「大哥大」！
在11月3日，民進黨決定徵召林靜儀代表民進黨參選，林靜儀是專程北上到民進黨中央黨部，在民進黨中執會通過徵召之後，由蔡英文以黨主席交付任務身分替林靜儀壯聲勢。
反觀國民黨，上至黨主席、下至地方首長卻風塵僕僕趕往沙鹿，排排坐當人形立牌的角色，此時此刻國民黨的提名和徵召程序卻都還沒有啟動，誰才是「大哥」？不言而喻！
這樣場面正是朱立倫顏面無光之最大尷尬，身為國民黨當選時最弱勢的黨主席，朱立倫的第一場勝利與威信，寄希望於建立在中二選區，陳柏惟確實是被罷免掉了，但是朱立倫卻沒有算到反罷免的選票竟然出乎意料的高。
在藍綠對決情勢瞬間引爆的當口，蔡英文當機立斷，立即啟動徵召林靜儀的提名作業，也立刻整合民進黨與綠營的全面總動員；反觀朱立倫幾乎沒有角色，罷免時靠的本就是顏家在地的實力以及趙少康等戰鬥藍推波助瀾，國民黨黨中央和朱立倫事實上可有可無。
正因為朱立倫和國民黨黨中央「可有可無」的窘態，民進黨先聲奪人，林靜儀兵臨城下，顏家和國民黨只能緊閉寨門，高掛免戰牌，長達十幾天「無『顏』以對」，只能承受對方來自各方面對顏家最嚴格檢視的全面空襲。
這樣的戰況中，國民黨和朱立倫有任何作用嗎？只能當人形立牌，真是窘態畢露！
事實上，朱立倫窘態畢露的還有「四大公投」，民進黨把四大公投視為政黨生死存亡的關鍵一戰，蔡英文下達全軍總動員軍令之後，蘇貞昌、賴清德、各路公職立刻動起來。
反觀國民黨方面，朱立倫的那台「戰車」如今走到哪裡了？鮮有人知！
朱立倫說要遍地開花，辦出1218場街頭說明會，如今辦了幾場？沒有紀錄！
夜宿凱道49天，只是羅智強一個人衝聲量的戰場，搞了幾天之後，現在是誰輪值「陪睡」？都已經沒有話題！
更糟糕的是，朱立倫到目前為止沒辦法確立戰鬥目標，到底是要「四個都同意」還是「過兩個就算贏」？決戰在即，黨內卻還是各種雜音。
這樣的窘態，當然號召不了各地諸侯「勤王」了，最大諸侯侯友宜和盧秀燕對核四態度保留，連宜蘭縣的林姿妙都公然反核四，和黨主席唱反調！
一切總總，只說明了一件事：雖然借用了陳柏惟當祭品，朱立倫的領導威信還是空無一物，讓人看盡「顏面無光」的窘態。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com