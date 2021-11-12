粉絲喊話要疫苗 855億富二代男星霸氣允諾：我去談
大陸男星黃子韜年僅28歲，已經是9間公司的老闆，因接收富豪爸爸黃忠東的遺產，身家高達855億。雖然一生下來就是個富二代，但黃子韜不但在演藝圈闖出名號，也相當有生意頭腦，近來更是當起直播主帶貨，4小時達成1.2億（約新台幣5.2億）的超驚人營業額。日前有粉絲喊話想要九價疫苗，沒想到超寵粉的黃子韜真的去找廠商談合作，讓網友直呼：「太佩服了！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-12 11:10:53｜2021-11-12 11:12:32
黃子韜因為「咆哮式」帶貨風格和耿直的講話風格，讓他直播的營業額相當亮眼。黃子韜日前公開問粉絲最想要買什麼？「要什麼？不要說沒用的，就告訴我要什麼，我團隊好做統計，我得去談常規操作。」對此就有粉絲表示想要買九價疫苗，沒想到黃子韜真的就立刻去接洽廠商。現在大陸開放HPV九價疫苗施打，雖然價格透明，但因為數量稀少，且規定26歲以內才能接種，讓許多網友想搶都搶不到，因此即使眾人不看好黃子韜能真的談到合作，但對他的心意仍相當感動。
黃子韜繼承了商人爸爸的好頭腦，善於管理與經營，年紀輕輕已是9間公司的老闆，且業務範圍橫跨整個娛樂產業，但其實黃子韜一直到成年後才知道自己家境富裕，小時候還曾在冬天打工發傳單。雖然出道以來黃子韜爭議多，但他依然相當做自己，曾在直播間正面嗆聲酸民，直言自己一直以來都備受爭議，但酸民再怎麼酸都贏不過他。