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NBA／這次不演了！皮朋：我跟喬丹關係不是你們所想像

▲Michael Jordan(左)、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）
▲Michael Jordan(左)、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-12 11:14:26

1997年在NBA總冠軍賽第五戰的「The Flu Game」 可說是經典戰役，當時公牛隊遇上爵士隊，Michael Jordan（喬丹）雖然受到感冒影響，仍奮力拿下38分，幫助公牛拿下勝利，他卻脫水跟無力，倒在「天下第二人」Scottie Pippen（皮朋）身上。

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不過Scottie Pippen最近出書「難以防禦」（暫譯），其中再度提到他跟老戰友關係，他認為自己並未不尊重Michael Jordan，不過確實關係，不像大家在電視上看到這麼地好。

Michael Jordan日前在紀錄片《最後之舞》提到當時Scottie Pippen不滿薪資過低，也因發公牛王朝危機，甚至暗諷Scottie Pippen過於自私，不願上場，這點被他反駁，他在節目上說到這場比賽，Pippen表示：「讓我問你一個問題，你認為是帶著流感打球更容易，還是帶著椎前盤突出的傷病打球更容易？」這似乎也讓兩人關係再度變化。

不過兩人攜手打下公牛王朝，也是不爭的事實，Scottie Pippen與Michael Jordan，永遠都是擁有瑜亮情結。


▲Michael Jordan(左)、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）
▲Michael Jordan(左)、Scottie Pippen。（圖／美聯社／達志影像）

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