獨／不捨男大生被痛毆！熱血律師出面 願無償幫忙打官司
18歲的宋姓男大生因行車糾紛，慘遭3名惡煞打到命危住院，目前傳出叫名字會有反應，但尚未完全脫離險境，男大生的遭遇讓許多民眾氣憤不已，專攻刑事法案的熱血律師羅國斌也深感不捨，願意提供免費幫宋男打官司。
編輯中心/孫唯容報導
2021-11-12 11:46:59｜2021-11-12 12:01:22
宋姓男大生7日在台中駕車與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，不料車上三人竟下車圍毆宋男，將人打至顱內出血昏迷，第一時間，警方趕往現場竟忽視宋男傷勢，聽信嫌犯說是四人「互毆」，以非現行犯理由便將三名嫌犯放回，事後市長盧秀燕震怒要嚴查，才急忙逮人，甚至一度傳出找不到嫌犯。
激起網友群情激憤，大酸警方「因為輿論壓力才去抓人」、「台中最適合居住縣市，住加護病房」等，台中市警察局長蔡蒼明柏親上火線向社會各界致歉，相關人員也遭記過、調職處分，目前3惡煞也遭羈押禁見。
民眾除了關心最新案件進度外，同時社會也有溫暖湧進，威廷法律事務所所長羅國斌是刑事案件專家，看見身為單親母親的宋媽媽需要負擔大筆律師費，一人要對抗擁有雄厚背景的3名惡煞，願意無償幫助宋媽媽打官司。
羅國斌也親自詢問宋男就讀的逢甲大學，羅國斌表示，自己不捨宋男遭遇，願意提供宋男免費法律服務，麻煩校方轉達家屬，也希望宋男早日康復。
對此，校方也感謝羅國斌的「溫暖的正義感」，已將資訊轉達家屬。（編輯：孫唯容）