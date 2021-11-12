特企／桃園民宿1＋1特色行程優惠　即日起開放訂房！

我是廣告 請繼續往下閱讀
民宿1＋1特色行程優惠 共有404名額度 快找老闆訂房去！
目前本市民宿家數105家，以拉拉山、小烏來、大溪、龍潭區為明顯密集民宿區，附近皆有許多特色觀光資源，都相當值得大家造訪，「民宿1＋1特色行程優惠」活動，由20家民宿業者合作規劃共11個方案，其中有9個住一晚送行程 （價值1000元起）及2個住一晚送一晚方案，即日起開放訂房，旅客擇定行程後自行向特定民宿訂房成功始可享優惠，共有404名額度。體驗行程皆由在地民宿推薦安排，包括眷村民宿結合XPARK、大溪老街民宿結合神之鄉體驗、龍潭民宿結合客庄導覽、小烏來民宿結合部落體驗、休區民宿結合農事體驗等，想去拉拉山看神木的民眾，還有山下住一晚山上住一晚之優惠方案，除了讓民眾減少開山路之疲倦感，還可以增加旅程的愜意，歡迎大家把握機會，快找民宿老闆訂房去。
桃園6大強打優惠 物超所值遊桃園
為持續推動桃園旅遊，市府近期共推出6大旅遊強打優惠，除了民宿1＋1特色行程優惠外，目前也辦理「相揪來桃園團體旅遊補助」、「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」、「龍岡魅力小旅行」、「加倍愛桃園，景點買1送1」，未來還有「台灣好行」套票買1送1，另外羅浮溫泉湯池即日起正式開幕，民眾於11月起到桃園復興區的旅宿業者住宿，憑發票或收據1張就可以兌換2張免費的限量羅浮泡湯券，送完為止。
「民宿1＋1特色行程優惠」詳情請至桃園民宿管家學校官網：
https://bnbcourse.tycg.gov.tw/