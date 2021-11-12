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特企／桃園民宿1＋1特色行程優惠　即日起開放訂房！

▲桃園市政府觀光旅遊局推出民宿1+1特色行程優惠，限量搶購！（圖／資料照片）
▲桃園市政府觀光旅遊局推出民宿1+1特色行程優惠，限量搶購！（圖／資料照片）

本報訊

2021-11-12 15:08:54

市府積極推動民宿申設輔導　民宿家數成長4倍以上

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民宿扮演著帶領旅客認識桃園的重要角色，因此桃園市政府積極推動民宿的申設輔導，包括公告9個具人文或歷史風貌相關區域之都市計畫區，讓老街可以申設民宿，以及針對無法取得建物使用執照之特色老屋專案以合法房屋會勘方式，讓老屋也可成為民宿特色體驗，另亦針對復興區部落訂定「桃園市部落民宿辦理結構安全鑑定項目作業要點」，讓原鄉特色民宿可以安全合法經營，除此之外市府為就近輔導民宿申設，分別在大溪與大嵙崁文教基金會以及在龍潭與宇川設計合作成立民宿諮詢中心，並辦理桃園民宿管家學校，民宿家數已從104年的23家增加至目前的105家，家數成長了4倍以上，其中桃園市民宿管家學校至今邁入第三年，從第一年著重傳授基礎民宿知識，第二年藉由工作坊整合民宿與旅遊相關資源，今年市府為促進振興，更推出「民宿1+1特色行程優惠」。

民宿1＋1特色行程優惠　共有404名額度　快找老闆訂房去！

目前本市民宿家數105家，以拉拉山、小烏來、大溪、龍潭區為明顯密集民宿區，附近皆有許多特色觀光資源，都相當值得大家造訪，「民宿1＋1特色行程優惠」活動，由20家民宿業者合作規劃共11個方案，其中有9個住一晚送行程 （價值1000元起）及2個住一晚送一晚方案，即日起開放訂房，旅客擇定行程後自行向特定民宿訂房成功始可享優惠，共有404名額度。體驗行程皆由在地民宿推薦安排，包括眷村民宿結合XPARK、大溪老街民宿結合神之鄉體驗、龍潭民宿結合客庄導覽、小烏來民宿結合部落體驗、休區民宿結合農事體驗等，想去拉拉山看神木的民眾，還有山下住一晚山上住一晚之優惠方案，除了讓民眾減少開山路之疲倦感，還可以增加旅程的愜意，歡迎大家把握機會，快找民宿老闆訂房去。

桃園6大強打優惠　物超所值遊桃園

為持續推動桃園旅遊，市府近期共推出6大旅遊強打優惠，除了民宿1＋1特色行程優惠外，目前也辦理「相揪來桃園團體旅遊補助」、「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」、「龍岡魅力小旅行」、「加倍愛桃園，景點買1送1」，未來還有「台灣好行」套票買1送1，另外羅浮溫泉湯池即日起正式開幕，民眾於11月起到桃園復興區的旅宿業者住宿，憑發票或收據1張就可以兌換2張免費的限量羅浮泡湯券，送完為止。

「民宿1＋1特色行程優惠」詳情請至桃園民宿管家學校官網：

https://bnbcourse.tycg.gov.tw/

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