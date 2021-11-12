淡古舉辦「滬尾講堂」　邀專家學者暢聊「木下靜涯」

日本畫家木下靜涯是影響臺灣東洋畫風發展的重要人物之一，他在臺的舊居即將對外開放；不過，在一睹建築風采前，邀請民眾透過滬尾講堂，讓大家認識曾住淡水、具有個人特色的畫家，也歡迎報名參加講座、工作坊及小旅行。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-12 12:02:27
新北市立淡水古蹟博物館表示，配合新北市歷史建築「淡水木下靜涯舊居」即將開放，將於11月19日、12月4日及12月11日與新北市美術館合作推出「豐富臺灣美術史的文化推手－木下靜涯」系列的滬尾講堂，主題包括「記憶木下靜涯」分享會、「探索木下靜涯的膠彩畫風」工作坊、「臺灣南畫與臺展：木下靜涯在臺畫與事功」講座及4場開箱小旅行等。
新北市立淡水古蹟博物館推薦有興趣的人，把握機會在11月15日的中午12時在官方網站免費報名，額滿為止；另外，為了讓更多喜歡木下靜涯的畫迷們能共襄盛舉，分享會及講座將同步在淡水古蹟博物館Facebook直播，屆時歡迎大家線上、線下一起認識推展臺灣美術史有重要角色的日本畫家木下靜涯。
首場講堂預計邀請國立臺灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、市政顧問蔡葉偉及展覽顧問江秋瑩對談，蔡葉偉長期關切舊居修復，江秋瑩是木下學生蔡雲巖的兒媳婦，藏有多件木下的遺作，他們將分享記憶中的木下靜涯；工作坊則是由藝術家陳珮怡示範膠彩畫並安排體驗課程，另一場講堂則是邀請國立臺灣師範大學美術系主任白適銘以木下靜涯的作品。