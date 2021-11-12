好市多奶粉一開「結塊成球」秒愣！藥局店員揭2判斷關鍵
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，退換貨服務也相當便利，吸引不少顧客前往消費；不過，就有一名女網友日前到好市多買奶粉，回家一開竟發現奶粉「結塊成球」，讓他不知如何是好，貼文一出，也有一名自稱是藥局前店員的網友回應「沒事，無大礙」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 12:08:06
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前到好市多購買了一罐奶粉，回家準備泡來喝，一打開卻發現裡頭有好多「結塊成球」的奶粉，讓她不知該怎麼辦，「遇到像這樣結塊的狀況，之前都沒有這樣」。
貼文一出，掀起熱議，「受潮了？」、「敲開就好啊」、「靜電吧？」、「我這次買的打開也是這樣，之前的沒有」、「敲開就好，沒事」、「乳腺多，會稍微結球」、「剛開封就有，不是受潮！沒事」。
其中，也有內行網友表示，「那是靜電結塊，變色才是受潮」、「奶粉在運送的過程中，因為乾燥的關係，顆粒之間容易因為互相碰撞而產生靜電，就會互相吸引產生團塊，若用湯匙能撥開的話就不用擔心」、「我新買的剛拆封也是這樣，用湯匙就能撥開」。
還有一名自稱曾在藥局工作的網友揭2判斷標準，「用湯匙輕敲會散開的話，那叫假性結塊，無礙的。不過若是輕敲不散，那就是受潮變質了。在藥局賣了N年奶粉的前奶褲人員路過」。（編輯：郭佩蓉）