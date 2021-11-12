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陳時中坦言菸癮難戒　國健署長：願全力協助

▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，先後流出聚餐未戴口罩高歌片，引發社會議論。（圖／取自田方倫臉書）
▲身兼指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，先後流出聚餐未戴口罩高歌片，引發社會議論。（圖／取自田方倫臉書）

中央社

2021-11-12 12:32:18｜2021-11-12 12:32:21

（中央社記者張茗喧台北12日電）衛福部長陳時中近日坦言多年有抽菸壞習慣，但菸癮難戒。實際上，衛福部國健署多年來協助4.1萬人成功戒菸，國健署署長吳昭軍今天說，若陳時中有戒菸意願，國健署將全力協助。

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衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中去年參加私人聚會影片於網路瘋傳，甚至傳出他在室內聚會抽菸。

陳時中昨天下午在疫情記者會中坦言，他確實有抽菸的壞習慣，也應該改掉，但改很久都改不掉。

主責菸害防制的衛福部國民健康署，多年來推動戒菸服務，至今幫助4.1萬人成功戒菸，是否將協助陳時中戒菸，引發外界關注。

國健署署長吳昭軍今天出席慢性阻塞性肺病（COPD）衛教記者會前接受媒體聯訪時表示，戒菸是個人意願，也考驗戒菸者的意志力，因此國健署截至去年底，共提供3500多家戒菸服務合約醫事機構協助民眾戒菸。

吳昭軍說，若陳時中有戒菸意願，國健署一定會全力協助；如果陳時中真的成功戒菸，是否可能擔任戒菸大使，吳昭軍笑稱：「我們期待」。

吳昭軍也在記者會中指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是世界衛生組織公布的全球10大死因第3名，每年奪走300萬條性命，全台每年也有近5000人因COPD病逝。

吳昭軍說，COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，由於肺部氣體交換功能不良，會出現咳、痰、喘症狀；值得注意的是，90%以上COPD患者和吸菸有關，呼籲儘早就醫，也鼓勵民眾利用免付費戒菸專線（0800-636-363）擺脫菸癮。（編輯：方沛清）1101112

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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