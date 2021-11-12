陳時中坦言菸癮難戒　國健署長：願全力協助

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中昨天下午在疫情記者會中坦言，他確實有抽菸的壞習慣，也應該改掉，但改很久都改不掉。
主責菸害防制的衛福部國民健康署，多年來推動戒菸服務，至今幫助4.1萬人成功戒菸，是否將協助陳時中戒菸，引發外界關注。
國健署署長吳昭軍今天出席慢性阻塞性肺病（COPD）衛教記者會前接受媒體聯訪時表示，戒菸是個人意願，也考驗戒菸者的意志力，因此國健署截至去年底，共提供3500多家戒菸服務合約醫事機構協助民眾戒菸。
吳昭軍說，若陳時中有戒菸意願，國健署一定會全力協助；如果陳時中真的成功戒菸，是否可能擔任戒菸大使，吳昭軍笑稱：「我們期待」。
吳昭軍也在記者會中指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是世界衛生組織公布的全球10大死因第3名，每年奪走300萬條性命，全台每年也有近5000人因COPD病逝。
吳昭軍說，COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，由於肺部氣體交換功能不良，會出現咳、痰、喘症狀；值得注意的是，90%以上COPD患者和吸菸有關，呼籲儘早就醫，也鼓勵民眾利用免付費戒菸專線（0800-636-363）擺脫菸癮。（編輯：方沛清）1101112
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！