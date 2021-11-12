股王矽力Q3毛利率飆56.25%創高 盤中飆5300元天價
電源管理IC廠股王矽力-KY昨（11）日公布第三季財報，毛利率較上季大幅提升達56.25%，創下歷史新高，稅後純益18.38億元，年增138%。而矽力今（12）日以4970元開出，盤中衝破5000元，最高來到5300元創歷史天價，也是繼前股王大立光之後，台股再度出現5000元的股票。
記者許家禎/台北報導
2021-11-12 12:56:10
矽力第3季營收59.14億元，季增12.48%、年增62.29%。其中毛利率56.25%，季增2.84%、年增7.35個百分點，再創新高，主要是受惠漲價效益、產品組合優化。營益率則是34.3%。稅後純益部分，單季達18.38億元，季增20.76%、年增138%，單季每股稅後純益19.69元，賺近兩股本，同樣創單季新高。
矽力累計前3季達46.78元，遠高於去年全年的35.78元。矽力好成績反映在今日股價上，今日矽力以4970元開出，盤中衝破5000元，最高來到5300元創歷史天價，也是台股繼前股王大立光之後，再度出現5000元的股票。
矽力-KY核心主要產品是電源管理IC以及LED趨動IC，擅長研發以小封裝可承受高壓大電流晶片，主要核心研發團隊位於杭州，董事長兼總經理陳偉是中國大陸海歸派精英之一。近兩年，由於新冠疫情的威脅，使的在家上班、遠距教學之平板、筆電與桌機需求大增，因此搭上這波題材熱潮。