惡煞父道歉不忘事業夥伴 宋母諷：我在乎孩子他心繫事業
台中18歲宋姓男大生因行車糾紛，遭瑪莎拉蒂車上3人圍毆到顱內出血。宋母今（12日）找律師諮詢，確定將對3人提告。宋母批評主謀張嫌父親的道歉聲明非常誇張，只是心繫事業做給大家看。她也說自己不可能接受道歉：「我最大的希望是兒子完好如初、嫌犯獲得重判。」
記者顏幸如／台中報導
2021-11-12 12:59:38｜2021-11-12 13:42:59
宋姓大學生母親找律師諮詢的同時，也是榮總加護病房一天一次的探視時間，守在醫院的家人打電話通知子消息，兒子稍微清醒、叫他也有反應，宋母激動的說：「真的是非常的高興，真的真的！我恨不得馬上飛過去，這些日子，我不知道自己可以撐多久，知道他清醒，或許我可以得到一些休息。」
宋母透露，接到出事電話時覺得太離譜，直覺以為是詐騙集團，還一直詢問對方身份，事後感到非常的傷心，「那時候我孩子還有一點意識，我卻沒有在第一時間讓他感受到媽媽的關心和愛。」
宋母認為，主嫌張敦量父親在公司官網發表的道歉聲明，對象包括他們的客戶和合作廠商：「非常誇張！他們完全沒和我聯繫，連聲明也不知是在向誰道歉。」她說現階段不可能接受道歉：「除非我兒子健健康康、完好如初。」
宋母回憶，兒子顱內出血正在動手術時，派出所不斷打電話問：「現在是怎樣，怎麼會那麼嚴重？」她當時向警方要求：「這已經是重傷害了，你們不可以放人。」但警方強調打人的就只有一位，3個都不承認有喝酒，而且不是現行犯，未來她只能告1人。
宋母說，她和一般百姓一樣，遇到警察會覺得害怕，警察說什麼也不太敢反駁，只能事後向別人求助。她希望嫌犯能獲得重判，至於是否追究來助陣的8人責任、防止被告脫產，她得再向律師請教。
媒體詢問她，是否知道這些人有幫派背景？宋母聽到，反而擔心起和兒子同車的同學們：「如果是真的，未來這些小孩子的人身安全會不會有危險？」