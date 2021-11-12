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增加疫苗打氣　高市府四維行政中心首設接種站

▲為方便洽公民眾施打疫苗，高市府宣布，自即日起四維行政中心新增疫苗接種站。（圖／高市府提供）
▲為方便洽公民眾施打疫苗，高市府宣布，自即日起四維行政中心新增疫苗接種站。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-12 16:47:27

高雄市政府為服務市府洽公民眾，提供更便捷的疫苗接種服務，高雄市政府今(12)日特別在高雄市四維行政中心設置接種AZ、BNT、流感疫苗接種站，市府為鼓勵65歲以上長輩接種疫苗，今日接種疫苗的65歲以上長輩贈予喜憨兒點心券一張(可兌換25元以下麵包及指定飲料紅茶/綠茶或美式咖啡)，總計110份，希望長輩踴躍接種疫苗。

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▲為鼓勵65歲以上長輩接種疫苗，今日接種疫苗的65歲以上長輩贈予喜憨兒點心券一張。（圖／高市府提供）
▲為鼓勵65歲以上長輩接種疫苗，今日接種疫苗的65歲以上長輩贈予喜憨兒點心券一張。（圖／高市府提供）
衛生局表示，12日提供BNT疫苗，可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。15日至16日提供AZ疫苗，則需於12日中午12點前透過「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約，若有民眾不方便預約，也可以到現場排隊等候接種。預計每日提供500劑疫苗，會以預約者優先施打，且因現場排隊者的檢核程序較複雜，將持續視現場人數調整。

至於公費流感疫苗部分，第二階段15日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，四維行政中心接種站將在19日提供流感疫苗接種服務。符合公費資格者可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，限480個名額。

衛生局呼籲，11月16日至11月29日全國仍維持二級警戒，市民完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

衛生局也提醒說，由於目前尚未接種流感疫苗的人比較多，為避免現場排隊過久，希望民眾盡量先預約再來接種。衛生局也說明，自10月1日起，已有超過600家合作醫療院所持續提供流感疫苗接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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