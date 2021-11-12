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獨／慘遭吳夢夢打槍！鄧佳華不失望　再揭「隱藏版人選」

▲鄧佳華（中）慘遭吳夢夢（左）打槍，再揭隱藏版人選（右）。（圖／吳夢夢、鄧佳華臉書，swaglive_app推特）
▲鄧佳華（中）慘遭吳夢夢（左）打槍，再揭隱藏版人選（右）。（圖／吳夢夢、鄧佳華臉書，swaglive_app推特）

記者侯家瑜/台北報導

2021-11-12 14:27:58

網紅鄧佳華進軍AV界一事仍在延燒，連千毅也表示第一集的女優對手已經選定，鄧佳華日前向《NOWnews今日新聞》記者透露，理想的女優對手是「小隻馬」系列，且最被粉絲看好的人選就是台灣AV女優吳夢夢，不過吳夢夢本人得知此事後卻直接婉拒，但是鄧佳華並不失望，表示還有另一位人選，就是有「暗黑版吳佩慈」封號的SWAG女優可可（Funnyg）。

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▲可可在SWAG界具高知名度。（圖／swaglive_app推特）
▲可可在SWAG界具高知名度。（圖／swaglive_app推特）
吳夢夢在鄧佳華粉絲心中呼聲最高，不過她昨（11）日就透過臉書發文：「我只跟男友熊吉拍片。」不客氣地打槍鄧佳華，她也現身PTT回應正在討論此事的網友：「加油，這顆應該還是有市場，但我真心同情接這部片的人，想到剪片的人要看著他的全部好幾天剪輯...」

▲吳夢夢透露只會跟男友拍片。（圖／吳夢夢臉書）
▲吳夢夢透露只會跟男友拍片。（圖／吳夢夢臉書）
鄧佳華慘遭吳夢夢拒絕後，向《NOWnews今日新聞》記者吐露心聲，坦言根本不會失望，因為還另有「女優人選」可以考慮，就是知名成人平台SWAG的女優可可（Funnyg），同時大讚對方身材很好。據了解，可可因外貌神似女星而有「暗黑版吳佩慈」的封號，而今年30多歲的她，近2年就拍攝超過50幾部影片，由於尺度非常具誠意，一個月的收入相當可觀。

▲可可有「暗黑版吳佩慈」封號。（圖／SWAG不正經事務所 3.0 YouTube）
▲可可有「暗黑版吳佩慈」的封號。（圖／SWAG不正經事務所 3.0 YouTube）
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