IU的男人變成「宋慧喬的男人」！曾爆笑要選基隆市代言人
宋慧喬回歸大戲《現正分手中》今（12日）晚開播，男主角找來以「IU的男人」出道的張基龍擔任，2人劇中的感情發展，未演先轟動。逗趣的是，張基龍2019年初訪台時，曾開玩笑表示要「代言基隆」，機靈的反應能力笑翻全場。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-12 14:32:51｜2021-11-12 14:39:30
張基龍2013年擔任IU的MV《The Red Shoes》男主角出道，後再出演對方MV《Friday》男主角，摸臉、親手背、咬手指、親吻、大衣擁抱一個不少，甫出道就被封為「IU的男人」。他2019年首度訪台，把人生首場粉絲見面會獻給台灣粉絲，當問起獲封「IU的男人」，他幽默回應：「對，就是我。」表示非常感謝IU。
張基龍跟IU的緣分不僅止於拍MV，2018年他又出演IU主演的韓劇《我的大叔》，他當時表示：「確實在電視劇碰到她的感覺格外不一樣，遇到她的時候我還是新人，隔6、7年後，以演員對演員身分相遇，覺得新奇，一開始還覺得很陌生，但我覺得還不錯」。
張基龍走紅後合作過不少女神，包含「世界百大美女冠軍」Nana、林秀晶、陳世娫、惠利等；今年合作對象再升級，與宋慧喬在《現正分手中》飾演姐弟戀情侶，對於能跟女神演戲，他表示：「能和宋慧喬站在一起，就是件很神奇的事！」
逗趣的是，韓國瑜2018年上任高雄市長時，找白冰冰擔任一月份觀光大使引起網友熱議，當時桃園有意向前高雄代言人五月天招手；張基龍2019年來台時，正逢「都市代言人話題」，主持人笑問張基龍：「知不知道台灣基隆？要不要當一下觀光大使？」甚至開玩笑下標「張基龍大啖基隆美食」，張基龍大方接哏，給力回應：「我第一次聽說耶，那我明天馬上過去一下！」十分幽默。
《現正分手中》劇情以時尚圈30多歲的都會女性為主軸，描述由愛情和離別刻畫出的人生酸甜苦辣寫實故事。該劇11月12日起，每週五、六與韓國同天在friDay影音獨家播出；八大電視台將電視首播。