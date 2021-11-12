梁云菲直播脫序「當眾走光」 抱友哭問：這些男人怎麼了
30歲梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》發跡，冶豔形象及32D、24、35好身材，讓她贏得「國光女神」封號。日前梁云菲疑似因為感情問題心情不佳，與閨密開直播小酌，喝茫的她忘情熱舞，因為動作太大不小心露點，讓網友一片譁然。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-12 15:15:00
梁云菲月初在IG開直播，正值凌晨，她披著浴泡與友人喝酒，後來逐漸出現醉態，不久突然起身脫掉浴袍，只穿平口上衣和丁字褲，在鏡頭前大跳艷舞，結束後立刻蹲下，這時小可愛瞬間掉落，右邊胸部當場春光外洩，她還邊大笑邊喊：「我會不會後悔啊？我不會後悔，因為我超不爽的啊！」
上百名在線的網友，刷一排留言提醒梁云菲「露點了」、「走光了...」她才趕緊把衣服往上拉。不過已經喝開的她，情緒仍十分高昂，並解釋：「我平常不會這樣喝酒，今天真的心情不好。」朋友把她抱在懷裡安慰，她痛哭問：「我真的不知道這些男人怎麼了，我就太單純了。」
梁云菲事後貼出與女友人的照片，並截下一小段直播片段，寫下：「這世界很煩，但我們要很可愛。同樣的大心臟，同樣的同理心，同樣的感知，同樣的犯賤，同樣在彼此需要的時候，一起披上魚鱗被被，與世隔絕。」（編輯：楊穎軒）