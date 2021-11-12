百桂食品「門市暫停營業」！海神富少父：這對我們不公平
7日凌晨台中發生一起車禍，宋姓男大生與超跑瑪莎拉蒂「海神」擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。而主嫌張男的父親所經營的百桂食品工廠，也陸續被網友踢爆指涉農地違建工廠，還掀起抵制潮、狂刷一星負評。對此，百桂食品在今（12）日也拉上鐵門，公告門市「暫停營業」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 14:42:12
主嫌張男被起底，是彰化食品廠「百桂食品」的富二代，讓網友們紛紛掀起抵制潮，在百桂食品的Google評論上猛刷一星負評，重創該公司的形象。而百桂食品的門市，稍早也被發現貼出一張公告，上頭寫著「門市今日暫停營業」。
由張男父親所經營的百桂食品工廠，還遭人投訴疑似有違建問題。不過，彰化縣政府建設處副處長陳威宏則表示，百桂食品並沒有違建紀錄，建設處雖有收到民眾檢舉工廠疑是違建，但內容不清楚，並不符合檢舉違章的要件，若是以後有收到具體事證，縣府也將啟動違章查報的程序。
另外，百桂食品溪湖廠生產線與門市在同一廠區，今日暫停營業的是「門市」，而非生產線，百桂食品生產線仍正常運作。但根據《ETtoday》報導，張男父親的友人說，「網路酸民不應將戰火延燒至父母，這對他們而言並不公平，讓公司往後也很難再經營下去了，他最壞的打算就是把公司直接收起來」。（編輯：郭佩蓉）