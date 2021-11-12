薔薔拒絕交往韓國歐爸　全因「感官問題」惹怒她

藝人薔薔感情經驗豐富，近來她在節目《我這麼可愛》上與歌手林芯儀等人暢聊異國戀，每位來賓依序在世界地圖上，將貼紙貼在曾交往過的國家上，薔薔一下子就貼好貼滿，直言自己每到一個國家都一定要找地陪：「整個地球上的男人都是我的工具人。」更說自己最不想再交到「韓國歐爸」，背後原因笑翻全場。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-12 16:17:00
被問到不想再交往哪一國男友，薔薔砲火全開對準韓國男性：「每次歐巴歐巴叫，聽了就想吐！」納豆問起原因時，薔薔毫不客氣指出他們那個部位非常小，讓全場崩潰笑翻，更指出曾與韓國男生發生親密行為，但完全感受不到對方「那部位」的存在，後來因為經期來潮，對方以為是自己那部位太大，把薔薔弄到破皮流血，讓薔薔認為韓國人太自以為是，令人反感。
薔薔還提到自己使用交友軟體來認識外國男生，還在軟體上找到有攝影專長的英國人，不但帶來一整箱的專業攝影器材幫她拍照，還請她吃飯。薔薔覺得自己雖然是亞洲人，但就是希望外國人可以主動請客請她吃東西：「我很明顯地告訴他，這就是我的文化，你改不了的！」沒想到住對方家時，對方竟然叫她把家中冰箱補滿當住宿費，讓她覺得實在是小氣的要命，就馬上離開。
不過薔薔也曾遇過有趣的荷蘭人，為了她什麼都願意做，薔薔看到路邊有施工用的三角錐，就隨口叫他偷回來，沒想到對方真的把三角錐給抱回家，讓薔薔覺得這個人很有意思，納豆聽完則不敢置信：「我覺得妳好瘋狂喔！」後來薔薔要離開荷蘭時，對方還很難分難捨，哭得要死，直接拿出鑰匙給薔薔說：「妳隨時隨地都可以回來，這就是妳的家。」讓她覺得這個荷蘭人非常浪漫。