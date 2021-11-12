因應疫情趨緩飲酒場所解封 高市今起連2日酒駕大執法
隨著國內疫情趨緩後，各飲酒場所逐步解封，高市警局為遏止酒駕歪風、提升取締酒後駕車強度，於將自今(12)日起動員高雄市17所分局連續2天啟動全市同步擴大取締酒後駕車專案，且以多點式部署方式加派線上巡邏警網，針對疑似酒駕車及意圖規避取締之汽車駕駛人加強攔查，使駕駛人勿心存僥倖！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-12 18:00:00
高雄市政府警察局分析近期幾起酒駕事故發生於深夜至清晨（2時至5時）時段，部分酒駕者因飲酒時間較長、體內酒精濃度較高，如業者對於酒客酒後駕車之行為未予以勸導並通報警方到場防制，或業者未確實協助酒客代叫計程車或代駕，任由酒駕憾事一再發生，高市警局將該營業場所列為重點酒駕防制處所，並於周邊道路部署機動警網加強攔查、路檢。
警察局長黃明昭表示，警方展示強勢執法作為，針對酒駕事故及易飲酒處所周邊道路透過多點式攔檢部署提升見警率，確保市民安全、提供市民安心的居住環境。呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或代駕服務，民眾應避免酒駕，不可害人害己，造成1條命2個家庭的不幸；警方絕對強勢執法，確保市民大眾的安全。