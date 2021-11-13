黃秋生開賣日差點搞砸　發揮「過人廚藝」搶救餐點

實境節目《開著餐車交朋友2》由黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙3位金獎演員搭檔主持，3人首站到嘉義「交朋友」，選定當地秋葵、慈德寺的日曬高麗菜乾，製作成「慈德滷肉佐金黃秋葵」料理，值得注意的是，黃秋生在開賣前發現滷肉出了問題，立刻狂撒糖、醬油補救，最後放一包「解藥」何首烏藥包進鍋，順利化解危機。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-13 08:50:00
黃秋生談到開賣前的狀況，他透露當時一掀開滷肉的鍋子，發現湯汁清澈見底，一層脂肪浮在水上面，宛如「肥肉汁」，只好重新放調料，想辦法補救。莊凱勛則懊惱表示，前一天製作過程是正確的，如果提早製作完成，就不會有遺憾，最後是秋生哥放了何首烏藥包，還有油露、醬油、糖，滷到湯汁蒸發了約半桶，才順利救回來：「雖然有遺憾，但也學到不少寶貴經驗。」
結束嘉義旅程後緊接著啟程到澎湖，這次莊凱勛、蔡凡熙肩負找尋食材的任務，七早八早就到漁市場尋寶，沒想到漁貨早被掃光，2人只好轉站其他市場採買。莊凱勛還自爆和蔡凡熙中途到澎湖海灘戲水：「有一個神奇的力量在召喚我們去踏水！」他笑說上一次在海邊戲水，是在西班牙的海岸，沒想到5、6年後是跟從蔡凡熙一起，2人互相潑水的畫面彷彿上演「BL劇情」，充滿粉紅泡泡。而這次澎湖場將迎來《餐車2》首位來賓王淨，好友蔡凡熙特地拿大聲公到機場迎接，一看到王淨大喊：「歡迎台北電影節最佳女主角王淨小姐！」