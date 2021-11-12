世新才藝大賞遭批見中共宣傳歌　校方回擊：深表遺憾

我國大專校院又傳疑遭中共勢力入侵，世新大學遭指控，其用於才藝大賞的伴唱機歌單中含有中共宣傳歌曲，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠與文化部長李永得今（12）日也於立院被立委問及此事，而世新大學今日也發出聲明回擊，坊間伴唱機所收錄之歌曲，和校方毫無關聯，針對指控「深表遺憾」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-12 15:51:06｜2021-11-12 15:55:06
世新大學才藝大賞年年舉辦，但卻被指控校方提供的伴唱帶中，含有多條中共宣傳歌曲，蘇貞昌今日更在立院備詢時回應，「中國謀我日亟，我們要有更強的因應防範」。
不過這是否與中共入侵校園有關？世新大學也發出聲明回擊。校方說明，才藝大賞比賽類型分為歌唱組與才藝組，其中歌唱組的比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並以坊間伴唱機收錄的歌曲做為伴唱，如果所選曲目沒有在伴唱帶中，則以清唱方式表演。
世新強調，校方辦理才藝大賞歌唱組之比賽方式，是由參賽者自行選擇曲目，並無指定歌曲，至於坊間伴唱機廠商所收錄的歌曲，是廠商商業考量之結果，且既公開銷售發行，自無違法之虞，更與校方毫無關聯。
世新回擊，「本校對於『台灣基進』組織昧於事實、極端政治化的指控，深表遺憾。」
校方表示，近年才藝大賞歌唱組的音樂伴唱皆使用「金嗓伴唱」歌單，本屆比賽也如同以往辦理，金嗓伴唱收錄之曲目分國語、台語、日文、英文、大陸歌曲，共30,616首歌。