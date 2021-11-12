奶粉只能用來泡？女推「復古吃法」極香濃：超怪但好吃
為了讓小朋友擁有傲人身高，家長總會給他們喝很多牛奶，可鮮乳有保存期限，於是能收藏較久的奶粉便成了許多人的選擇。就有名網友提到小時候家中常備奶粉，當時她常常趁媽媽不注意時去偷一口乾吃，這種奇特吃法得到許多老饕的同意，表示這樣吃更香濃。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 16:03:09
原PO於Dcard上以「有一種美食叫"奶粉乾吃"」為題發文，說明自己半夜回憶過去時，想起小時候最喜歡趁母親不備時跑去廚房，打開罐子大口挖奶粉吃「那個味道...超濃超好吃的啦！這什麼人間美味！不說了...我明天先去買一罐來吃」。
原PO乾吃奶粉的作法得到許多網友的認同「真的讚但很黏牙」、「我現在還是會偷吃我姪女的奶粉」、「我以前都偷吃我弟的奶粉，整個味道超濃郁的，但是都會一塊一塊黏在牙齒上面」、「奶粉跟阿華田粉輪流吃」。
廣大饕客也分享了更多單吃醬、粉的經驗「我是直接挖巧克力醬、奶酥醬來吃～可可粉也超讚！」、「麵糊也超級好吃⋯⋯每次做甜點必偷吃，人間美味。還有安佳的有鹽奶油也好好吃，我都切小塊來吃xdd」、「我喜歡乾的芝麻粉（供沖泡飲用的那種），常常一大匙一大匙吃到停不下來，但不小心吃太多會烙賽。小時候還喜歡金十字胃腸藥（中藥藥粉），感覺肚子有一點不舒服，就會跟爸媽說我要吃金十字胃腸藥」，但也有網友無法理解：「我不懂XD」。（編輯：李惠婷）