COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中捷運藍線商機未到　議員：星級名攤先拆掉

▲議員江肇國指出，捷運藍線B18站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達10攤(圖／柳榮俊攝2021.11.12)
▲議員江肇國指出，捷運藍線B18站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達10攤(圖／柳榮俊攝2021.11.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-12 16:01:37

台中市議會今(12) 進行交通地政業務質詢，民進黨市議員江肇國、李天生、張家銨針對捷運藍線B18站將出口設置在第二市場，因此可能拆除星級名攤。江肇國表示，第二市場的攤商期待捷運帶來盈利，如今商機未到而先受其害，連續兩年獲米其林必比登推介的名店茂川肉丸都可能被迫離開，他呼籲交通局務必審慎思考，另覓土地設置站點，且務必召開地方說明會，而非等到行政院綜合規劃、環境影響評估、都市計畫審查通過後才要殺得攤商措手不及，甚至逼攤商走上街頭抗議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

江肇國表示，捷運藍線B18站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達10攤，包含連續兩年獲得米其林必比登推介的名店茂川肉丸、素食麵、魯肉邱、鹿港扁食、阿發現炒、山河魯肉飯等，這個消息傳出令攤商人心惶惶，捷運的商機還來不及共享就先受其害，而交通局卻連一場地方說明會都沒有召開，令人質疑市府將要在綜合規劃、環評、都計通過後，才霸道下令攤商離開。


江肇國指出，受捷運藍線出口影響的攤商是當地民眾的生活回憶，部分也走過百年歷史，而交通局從民權路改變路線到臺灣大道時卻未思考站點出口，如今恐怕會影響到民眾的權益，引起地方反彈。


議員呼籲，交通局應該在第二市場外的土地尋覓可能設置站點的空間，而不是完全不與地方溝通就讓草案草草送出，讓這些攤商還沒看到未來的繁榮就遭受拆遷的迫害，嚴正要求相關局處盡快召開地方說明會與民眾說明清楚。


交通局長葉昭甫表示，捷運藍線目前於綜合規劃階段，規劃20座車站，相關內容包括車站位置已提送交通部審議中；另有關捷運各車站出入口等用地，市府於規劃捷運設施用地時，以使用公共設施用地及公有土地為優先考量原則，儘可能避免使用私有土地或影響現有使用狀況，目前正研擬都市計畫變更相關草案，未來將於地方舉辦公開展覽說明會，向地方民眾說明規劃方案，循地方共識，完善捷運相關建設的便利性。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀