中捷運藍線商機未到　議員：星級名攤先拆掉

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江肇國表示，捷運藍線B18站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達10攤，包含連續兩年獲得米其林必比登推介的名店茂川肉丸、素食麵、魯肉邱、鹿港扁食、阿發現炒、山河魯肉飯等，這個消息傳出令攤商人心惶惶，捷運的商機還來不及共享就先受其害，而交通局卻連一場地方說明會都沒有召開，令人質疑市府將要在綜合規劃、環評、都計通過後，才霸道下令攤商離開。
江肇國指出，受捷運藍線出口影響的攤商是當地民眾的生活回憶，部分也走過百年歷史，而交通局從民權路改變路線到臺灣大道時卻未思考站點出口，如今恐怕會影響到民眾的權益，引起地方反彈。
議員呼籲，交通局應該在第二市場外的土地尋覓可能設置站點的空間，而不是完全不與地方溝通就讓草案草草送出，讓這些攤商還沒看到未來的繁榮就遭受拆遷的迫害，嚴正要求相關局處盡快召開地方說明會與民眾說明清楚。
交通局長葉昭甫表示，捷運藍線目前於綜合規劃階段，規劃20座車站，相關內容包括車站位置已提送交通部審議中；另有關捷運各車站出入口等用地，市府於規劃捷運設施用地時，以使用公共設施用地及公有土地為優先考量原則，儘可能避免使用私有土地或影響現有使用狀況，目前正研擬都市計畫變更相關草案，未來將於地方舉辦公開展覽說明會，向地方民眾說明規劃方案，循地方共識，完善捷運相關建設的便利性。