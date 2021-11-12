中捷運藍線商機未到　議員：星級名攤先拆掉

台中市議會今 (12) 進行交通地政業務質詢，民進黨市議員江肇國、李天生、張家銨針對捷運藍線 B18 站將出口設置在第二市場，因此可能拆除星級名攤。江肇國表示，第二市場的攤商期待捷運帶來盈利，如今商機未到而先受其害，連續兩年獲米其林必比登推介的名店茂川肉丸都可能被迫離開，他呼籲交通局務必審慎思考，另覓土地設置站點，且務必召開地方說明會，而非等到行政院綜合規劃、環境影響評估、都市計畫審查通過後才要殺得攤商措手不及，甚至逼攤商走上街頭抗議。

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江肇國表示，捷運藍線 B18 站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達 10 攤，包含連續兩年獲得米其林必比登推介的名店茂川肉丸、素食麵、魯肉邱、鹿港扁食、阿發現炒、山河魯肉飯等，這個消息傳出令攤商人心惶惶，捷運的商機還來不及共享就先受其害，而交通局卻連一場地方說明會都沒有召開，令人質疑市府將要在綜合規劃、環評、都計通過後，才霸道下令攤商離開。

江肇國指出，受捷運藍線出口影響的攤商是當地民眾的生活回憶，部分也走過百年歷史，而交通局從民權路改變路線到臺灣大道時卻未思考站點出口，如今恐怕會影響到民眾的權益，引起地方反彈。

議員呼籲，交通局應該在第二市場外的土地尋覓可能設置站點的空間，而不是完全不與地方溝通就讓草案草草送出，讓這些攤商還沒看到未來的繁榮就遭受拆遷的迫害，嚴正要求相關局處盡快召開地方說明會與民眾說明清楚。