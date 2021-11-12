感受菲律賓之美！《我的家鄉是 G.O.A.T》在台開播
《四方報》報導， 疫情趨緩，民眾心情逐漸開闊，越來越懷念過往出國的美好時光。而擁有眾多島嶼資源的菲律賓，就是很好的旅遊目的地。AXN Asia近日以菲律賓為外景地，推出全新旅遊節目，由主持群帶領觀眾玩遍菲律賓各地風光。以菲律賓美景為特色的節目叫做《我的家鄉是 G.O.A.T》，由菲律賓觀光部與AXN Asia聯合製作。旨在將旅行的美好與感動，透過在地人觀點及導覽，讓觀眾對於菲律賓各地景點、活動及美食，都能有更深入的認識。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-12 17:59:00
從11 月 4 日起，《我的家鄉是 G.O.A.T》每週四、五在 AXN Asia 頻道播出；各地網友也可透過 AXN Asia 官方 YouTube 頻道觀賞。節目主持群包含Megan Young 和 Mikael Daez、Gazini Ganados 和 Marc Pingris、JC Intal、Jayjay Helterbrand 和 Rico Maierhofer等知名人士。
如果現在就想去海島旅遊的朋友，也可以先前往馬來西亞的蘭卡威（ Langkawi ），從15日開始，只要完整接種疫苗就可以前往，讓想旅遊的台灣人都能去渡假且享受免隔離待遇。