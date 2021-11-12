盧媽震怒後中警拚改善治安 時力嘆：華麗專案徒耗警力
台中市發生瑪莎拉蒂惡煞逞凶事件，市長盧秀燕震怒，警方昨晚起執行「全面掃除暴力專案」，誓言持續到治安明顯改善為止。時代力量今為基層員警發聲，提醒盧秀燕，台中市實際警力比法定員額少2成左右，市府動輒啟動專案行動，卻不改善制度問題，只是徒耗警力，長期來看對治安恐有負面影響。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-12 16:48:37
台中市7日凌晨發生瑪莎拉蒂3惡煞毆打男大生事件，各界批評台中市治安陷入黑暗期，盧秀燕責成警方「嚴查重辦」。市警局昨將派出所所長和偵查隊長調職、第六分局長記過處分，並從昨（11）日開始，規劃每晚10時至凌晨2時執行密集性臨檢，希望徹底掃蕩暴力亂源，穩定治安。
台中市警察局長蔡蒼柏指出，「全面掃除暴力專案」先擴大臨檢一個禮拜，視台中市治安狀況，再決定是否延長或調整。
但時代力量台中黨部指出，內政部《地方警察機關員額設置參考基準》所訂定的直轄市警民比為1：350，以台中市總人口數281萬人換算，警察員額可達8,000人以上。但市警局總編制7,589人，110年度預算員額6,978人，實際警察數為6,638人，警民比例約1：424。
時代力量台中黨部提醒市長盧秀燕，警方長期採取績效制度，以數字論成效，在實務上已有爭議，加上台中市警力原已吃緊，面對頻傳的暴力事件，如果動輒啟動專案行動，卻不改善制度問題、補滿警察員額，再華麗的除暴專案都只是虛晃兩招，台中治安依然原地踏步。