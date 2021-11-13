特企／長虹Park32熱賣九成　頭前站穩6字頭

2021年最末一季，國內房市一掃疫情陰霾，加上通膨避險、利率探底等經濟因素催化，買盤在投資和剛需雙重支撐下，市場氛圍極為熱絡。從數字面來看，根據六都發布10月建物所有權買賣移轉棟數，新北市（22.7％）高踞六都漲幅之冠，其中又以新莊增加192棟拔得頭籌。
新莊房市在歷經2014－2018年上衝下洗考驗後，國家級建設在2020年陸續到位後奠定區域發展之實，捷運環狀線通車更讓機場線與新蘆線得以縱軸串連，再次帶領兩大重劃區房價U型反轉。根據實價登錄2.0上路後的統計資料，目前頭前與副都心的平均房價皆已回攀5字頭高點，至於預售市場部分則站上6字頭。後續買盤支撐性及後續房價拉抬潛力，要屬能吸納大型企業進駐，並創造龐大就業機會與民生消費建設的「產業聚落」最能鼓動行情，包括內科、南軟以及南科的房價表現都是最好範例。而新莊北側知識產業園區不僅捷運機場線A3、環狀線Y20通過，年產值更直逼4千億元，副都心未來有14座摩天商辦、逾10萬坪辦公空間，估計能創造4千多個就業機會，為新莊兩大重劃區房價挹注增值的強心劑。綜觀新莊重劃區，副都心的定位以「高商業、低住宅」為主軸，頭前則恰與副都心相反，採取「高住宅、低商業」的總體規劃，商業區多匯集在中原東路跟思源路一代；然而頭前重劃區與副都心緊密接壤的優勢，能享有豐富的生活圈機能和就業市場，卻同時保有純住宅區的靜謐慢活氣象。
新莊最近熱銷地段，莫過於頭前、副都心交界的思源路大道沿線，台灣營建股王長虹建設也在此推出「長虹Park32」。該案不僅蟠踞思源路大道第一排、福美公園第一排、頭前國中第一排的傲人地段，更坐擁1508坪難得大基地，前後設計886坪的綠地廣場，藉此營造寬敞舒適棟距，建築規劃地上32層、約112米的SRC耐震結構。「長虹Park32」自9月開案前的7至8月潛銷期就已備受矚目，迄今已達9成熱銷，現階段主推3－4房產品，買氣極為暢旺。專案經理表示，市場面臨缺工缺料嚴峻，營建成本已上漲約3成，許多預售屋更有營造無法發包的延遲情況，未來「量縮價漲」趨勢底定，加上升息壓力在後，房市只會越等越貴、越晚入手選擇越少，而「長虹Park32」已經動工，營造為長虹機構旗下宏林營造，營建品質一體把關，預計2023年底完工。買家中除了五成因基地環境而購，更有高達三成為了長虹良好商譽而來，就是看好門牌保值、品質保障、更是獲利保證。
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