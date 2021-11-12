永慶房屋獲1111人力銀行「2021幸福企業」金獎！

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永慶房屋在評比中大放異彩，於「營造建築業」類別中獲得幸福企業金獎，續今年9月贏得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」後，永慶房屋的幸福職場再次獲得肯定。而永慶房屋於疫情期間，縱使受到疫情衝擊，仍挺身公益、援助社區和醫護人員，回饋社會的精神和實踐再獲得1111人力銀行「特別獎」榮譽！
永慶房屋給予員工的高額的獎金與薪資是得獎的主要原因之一。永慶房屋人資部經理塗振宏表示，根據內部統計，永慶新人入職滿3年後，有超過4成的夥伴成功買房！除了底薪和業務獎金之外，永慶房屋每年提供高達250萬元的幸福成家基金供員工爭取，只要業績達標，不管是資深員工還是業務新人，都能夠贏得，發放福利獎金毫不吝嗇！而針對剛入職的業務新人，永慶房屋提供業界最優渥的新人前9個月每月5萬的收入保障，確保新人能夠專注學習快速上手，為自己賺取高收入。
塗振宏也補充，除了薪資福利之外，為滿足每位員工對職涯的規劃，永慶規劃完整且多元的職涯發展管道，從業務專業職、經營管理職、總部幕僚職，皆提供轉任機會和培訓課程，讓每位員工都可以根據自己的興趣，以及對未來職涯的想像，選擇最適合自己的道路，持續提升自己的職場競爭力。
「永慶大聯盟」打造聰明工作環境 兼顧工作與生活
除了高薪資和職涯發展之外，工時也是眾多求職者念茲在茲的職場條件。為了扭轉過往房仲工作的高工時，永慶房屋制定「彈性工作八小時」制度和推動團隊服務精神。「彈性工作八小時」提供經紀人彈性選擇9點、10點、或下午1點三種上班時段，自由規劃工作與休息時間，讓經紀人能兼顧家庭與工作。而講求團隊服務的工作精神，讓經紀人下班或休假時，其他同事也能接手協助，客戶服務不間斷。
而永慶房屋獨有的「永慶大聯盟」工作平台，更是永慶經紀人能達到高效工作的利器！平台除了能隨時提醒工作進度外，所有工作內容都能E化完成，省去紙本作業的冗長時間；數位工作平台也讓工作不必受限於辦公室內，重要資訊可直接從平台擷取，一支手機便能聰明工作。此外，只要完成「永慶大聯盟」上指派的工作，就可以獲得「永者幣」獎勵，這些獎勵等同於新台幣，可以於永慶房屋的線上商城中兌換商品，從電影票到小家電，無一不缺，等於變相為經紀人發放獎金。
與社區共好 永慶捐物資挺社區醫護再獲特別獎
今年5月，為應對本土疫情，永慶房屋立刻展開防疫措施，實施分流與異地上班、遠距工作，提供經紀人面罩、酒精等防疫物資，更迅速推出全新的線上「專人導覽」服務，用帶看影片持續服務消費者。這些防疫措施和創新服務，不但降低了員工、社區和消費者的接觸風險，更可以持續服務有購售屋需求的民眾，而員工的工作和收入，也不因疫情而影響。
除此之外，永慶房屋本著與社區共好的精神，無償提供酒精、口罩、防疫面罩等大量防疫物資到各個鄰里。永慶房屋也免費提供防疫帳篷，讓醫護人員或警消人員免於曝曬和淋雨。在本土疫情嚴峻的幾個月內，永慶房屋已經累積捐贈超過1.6萬個防疫面罩、提供300頂防疫帳篷、捐助醫院2000件隔離衣。永慶房屋以具體行動回饋社區，讓永慶房屋再獲1111人力銀行頒發的「特別獎」！
永慶獲幸福企業雙金 持續招募優秀人才
永慶房屋從薪資獎金、工時制度、入職福利皆制定了完整的規劃，也投入大量資源建置數位工作平台，打造備受員工好評的幸福職場。這也讓永慶房屋今年獲得兩項幸福企業大獎：國際知名人力資源雜誌《HR Asia》的「亞洲最佳企業雇主獎」以及1111人力銀行的「2021幸福企業」金獎，職場環境與工作福利備受國內外眾多專業評審的肯定。塗振宏說明：「永慶房屋相信，有幸福的員工，才有滿意的客戶。永慶房屋會持續傾聽員工回饋，讓工作環境隨時都能回應員工的需求。」
幸福的員工服務出滿意的客戶，讓永慶房屋的事業版圖持續擴大，今年更新展14間店，服務更多消費者。塗振宏表示，永慶房產集團將開出多樣職缺，預計2022年上半年招募3000名新血，職位從經紀人、服務專員、總部內勤等皆有，歡迎各方好手挑戰高薪人生。