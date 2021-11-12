泰國必比登推薦餐廳「帕泰家」在台北 人氣料理滿足饕客
《四方報》報導， 連續四年獲得泰國米其林必比登推薦的帕泰家Baan Phadthai，全台首間店面開在台北信義區新光三越信義A8，從泰國引入的原汁原味，讓台灣人不必去泰國也吃得到。 帕泰家Baan Phadthai的招牌料理有泰式炒河粉、厚工芋香金磚、椰子冰淇淋和榴槤包，滿滿的南洋風情，讓喜歡泰式小吃的饕客都相當喜愛。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-12 18:09:00
而泰國最正統的泰式奶茶「手標茶」，在帕泰家Baan Phadthai也能喝得到，可以享受道地的泰國美食。帕泰家Baan Phadthai，Baan(音譯：班)在泰文是「家」，Phadthai(音譯：帕泰)是「河粉」，帕泰家Baan Phadthai是「河粉的家」。
泰國炒河粉是全球50大美食前10名，帕泰家令人驚豔的泰炒河粉美味秘訣，就是由米其林主廚Chef Sujira Aom Pongmorn， 特別研發調製18種辛香料製成的星級秘製醬汁及Q彈河粉，透過精準的火侯翻炒完美結合，帶出獨有的風味層次。
除了招牌炒河粉外，也引進道地泰國料理，從國民料理「甘藍手卷」、清爽開胃「金沙青木瓜」、手工菜「厚工芋香金磚」、濃厚辛香氣息「南薑咖哩雞」、熟成風乾牛肉及鳥籠芋絲炸雞趐等，原汁原味呈現米其林風味及餐點。