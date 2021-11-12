勞工朋友的「夜間律師」回來了！11月17起重啟服務
勞工朋友的「夜間律師」回來了！隨新北市府夜間大門的門禁管制解封，暫停超過半年的勞工法令義務律師夜間面談諮詢，11月17日起在市府1樓聯合服務中心的「原時段、原地點」恢復提供服務；歡迎民眾電（02）29603456分機6539，或現場進行預約。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-12 17:00:26
勞工局長陳瑞嘉表示，新冠肺炎疫情嚴重衝擊勞動市場，勞工局秉持透過「保障勞工三部曲」，藉由「事前－促進協商與法令釋疑」、「事中－促成爭議解決」、「事後－協助權利行使」積極解決勞資爭議，其中提供事前法令釋疑，透過高密度義務律師免費諮詢服務，讓民眾下班後來諮詢也來得及；此外，經統計今年度諮詢量已破萬件，其中以工資、工時及勞資爭議等類型最多。
勞資關係科長盧志銘指出，盼能藉由提供多元法令諮詢管道，讓勞資雙方皆能安心即時獲得協助外，勞工局近期也邀網紅YouTuber「林進」及Lu's，以生動演出或插圖發揮創意，一起宣導義務律師諮詢等免費的便民服務；民眾如遇勞資相關的疑難雜症，歡迎多加利用「免費律師勞工法令諮詢」服務、「勞資調解便利通」24小時線上受理服務，更多的資訊可至「新北勞動雲」網站查詢。