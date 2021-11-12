《鬼影》一夕爆紅！泰國魅力男神從打工仔躍升明星之路
《四方報》報導，泰國男神阿南達（ Ananda Everingham ）是一名魅力熟男，雖然將近40歲，但身材和臉蛋保養得宜，迷遍無數少女和少婦的芳心。他在愛情喜劇《我們的限時約定》演暖男帥哥醫師，該片將在11月19日上映。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-12 18:07:00｜2021-11-12 18:20:04
據悉，該片改編自暢銷漫畫《滾蛋吧！腫瘤君》，由選美冠軍出身的Min和男神阿南達演出。阿南達曾飾演熱門大片《鬼影》，獲得國際間的熱烈迴響。他出生於1982年的泰國曼谷，14歲時他在餐館打工，被星探泰國娛樂公司GMM Grammy的星探挖掘，開始了一邊讀書、一邊出道的演員之路。後來陸續演出多部賣座電影，奠定電影明星的地位，一路活躍至今。
《我們的限時約定》女主角帕朵雖然遭遇生活上的各種慘事，幸好還有閨密挺自己到底，不離不棄相伴在身邊，每一位閨密都有不同的面貌，給予不同的生活能量，真實刻畫出現實中的友情面貌；帕朵的四位閨密中，有時尚網美、有貼心gay蜜、也有在醫院一起戰勝病魔的好友，還有一位重量級閨蜜，飾演業餘拳擊手的帥氣姊妹，將陪同女主角度過人生困境，讓女主角和男主角談一場有淚水和歡笑的浪漫愛情。