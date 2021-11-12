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電商雙11業績翻3倍！　蝦皮銷售前十名8個是3C家電品牌

▲雙11購物節民眾瘋iPhone13，前兩小時每5秒賣出1支。（圖／資料照片）
▲雙11購物節民眾瘋iPhone13，前兩小時每5秒賣出1支。（圖／資料照片）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-12 17:32:08｜2021-11-12 18:19:20

一年一度的雙11購物節，成了消費者與電商業者的年度大檔，大家都磨刀霍霍準備「快手補貨」。昨天一整天總結算下來，momo購物網與蝦皮都締造好業績，最熱門的商品還是以3C、家電品牌搶佔排行榜銷售名單。

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今年蝦皮購物銷售狀況，其中最大亮點落在「iPhone13」系列手機的銷售，在雙11開跑前2小時便以每5秒賣1支的超狂速度領先其他產品，也連帶拉抬周邊商品如AirPods Pro、螢幕保護貼、充電線等狂銷。

蝦皮購物表示，進一步分析發現「商城88折券」成功促使消費者鎖定高單價的3C及電器商品優先入手，3C家電的銷售狂潮帶動下，神腦生活、小米官方旗艦店、dyson戴森台灣總代理恆隆行直營店、全國電子旗艦店等品牌業績穩坐全站前五，業績王Top10中有8個3C家電品牌一手包辦。

蝦皮購物觀察高額訂單的商品組成，不僅發現用戶花錢不手軟，更發現有一名佛心老闆大手筆花了超過50萬元，豪氣買下15張號稱「辦公椅界的愛馬仕」的品牌電腦椅。

momo購物網也表示，今年檔期業績再創新高，為平日業績的3.5倍，緊急補貨Apple蘋果、ARIEL、Panasonic國際牌、3M等品牌夯品。momo分析銷售趨勢發現，雙11檔期間消費者鎖定搶買平日躊躇難下手的高單商品，也趁著活動優惠囤貨生活備品，帶動3C家電(平日+3.6倍)、美妝(平日+4.5倍)、日用(平日+4.5倍)類商品買氣狂飆。

而展現強勁銷售力道的「品牌銷售王」則有Apple蘋果、Panasonic國際牌、幫寶適、ASUS華碩、dyson戴森、Estee Lauder雅詩蘭黛、Philips飛利浦、LG樂金、滿意寶寶、NEW BALANCE等。

Yahoo奇摩購物也在凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量、快速到貨出貨量更較平日漲逾6倍，並在第一小時就突破平日全日業績，此外，高單商品銷售動能強勁，被視為可抗通膨保值的「黃金」，更在雙11破盤優惠下爆賣，整體業績增加4倍。

PChome 24h購物也表示，雙11購物節讓全站流量暴增逾10倍，熱銷品類前三名為：日用、3C、家電，其中以「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙」榮登晚會期間熱銷冠軍，其他如「石頭掃地機器人二代 S5 Max」單日銷量月成長逾6倍、「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露」單日銷量月成長超過4倍，還有家電、筆電、零組件等品類皆為倍數成長，且最高交易金額年齡層為Z世代18到24歲及壯世代45到54歲兩大族群。

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