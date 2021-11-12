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特企 /「松義美學」日系高顏值美宅　為首購族量身打造

▲「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏值美宅，為注重品味的首購族群量身打造。（圖／品牌提供）
▲「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏值美宅，為注重品味的首購族群量身打造。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-12 17:34:34

桃園青埔特區利多消息不斷，國際大型商城、世貿會展中心、醫療生技科學園區、桃園美術館等重大建設接力搶進，形塑亞太矽谷軸心，磁吸國際買盤，領軍桃園年度房價、漲幅雙料起飛，桃園成為六都中最燦爛的一顆星，多歸功於青埔大勢起漲，未來行情勢不可擋。青埔起飛不僅帶來就業人口，房價也跟著水漲船高。連帶周邊重劃區如過嶺、中壢、新屋等，同享青埔的生活機能與發展外，房價更是甜蜜好入手。尤其位於青埔中壢交界的過嶺重劃區，綠覆率高、低密度開發，三大核心交匯的黃金地段，加上緊鄰國道一號以及66號快速道路的交通優勢，宜居的好環境大大吸引青年前來置產圓夢。

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最近大青埔生活圈、入手門檻更輕盈，「松義美學」位於過嶺重劃之心，周遭生活氛圍淳靜從容，離周邊民族路商圈和美式COSTCO賣場等，距青埔環球購物中心、華泰名品城等國際商城車行只要約10分鐘，以從容步伐輕鬆省房價，圓夢更輕盈。

「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏值美宅，為注重品味的首購族群量身打造，公設強調自然綠廊與舒適棟距，三面臨路的基地條件讓戶戶都能擁有好採光，全案規劃26-39坪，客餐廳、廚房、臥室等機能完整，格局寬闊動線不將就，臥室皆有開窗面寵愛每位家人。青世代品味優雅蛻變，「松義美學」開案至今最是吸引菁英白領、新創SOHO族青睞，現主打最正高樓層美景3房，以城心稀有的遼闊窗景療癒日常，為生活的幸福加溫、放大您的視野。

松義美學｜小青埔 大視界｜超高顏值正3房

接待會館：桃園市中壢區松信路103號

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