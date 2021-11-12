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內幕／罷昶團體分裂漸行漸遠　最後一根稻草竟是朱立倫

▲由前國民黨籍議員鍾小平帶領的罷免林昶佐團體，日前向台北市選委會遞交的3.1萬份連署書中，有9431份連署書無效，因此還得在未來補件2358份。（圖／翻攝鍾小平臉書）
▲由前國民黨籍議員鍾小平帶領的罷免林昶佐團體，日前向台北市選委會遞交的3.1萬份連署書中，有9431份連署書無效，因此還得在未來補件2358份。（圖／翻攝鍾小平臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-11-12 18:58:02

根據中選會公布的消息指出，罷昶團體在繳交連署書時，一共送出了3萬1548份連署書，不過其中多達9431份為不合格連署書，因此未達2萬4475份的最低門檻，之後必須補件。要補足連署書並非難事，不過據了解，罷昶團體內部分裂已經漸行漸遠，要重新團結合作恐怕非容易之事，且造成分裂的最後一根稻草，竟是回鍋擔任黨主席的朱立倫。

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當初罷免林昶佐活動，一開始由兩個團體各自分頭進行，分別是由鄭大平領銜、前國民黨台北市議員鍾小平與前議員童仲彥代表的地方派，以及周世雄領銜、國民黨青年派發起的「清林散昶」團體。雙方各自向民眾募集連署書。直到遞交連署書前一週，「清林散昶」領銜人周世雄與鍾小平合流，最終以鍾小平等人為首，一同遞交3.1萬份連署書。

不過國民黨地方民代指出，鍾小平為了博取「罷昶正統」的名號，一方面在國民黨主席選舉期間，積極拉攏朱立倫，甚至為朱舉辦了多場造勢活動，就是為了要以此博取朱立倫的支持，雙方更達成默契共識，朱屬意由鍾主導罷昶活動，鍾則在國民黨主席選戰中號召基層黨員支持朱立倫，甚至在選舉之後回歸國民黨。

另一名不願具名的黨中央人士透露，為了統合罷昶團體，鍾小平先是以「抄寫國民黨員名冊資料」的方式，衝高手上持有的連署書數量，並以此威脅利誘煽動「清林散昶」領銜人周世雄，帶著蒐集到的連署書加入地方派，「就連中正萬華區的地方里長，到現在都還在罵周世雄是『背骨仔』。」

而在統合罷免團體後，朱立倫也順利當選黨主席，鍾小平一派也順理成章成為罷昶活動領導人。不過讓鍾小平一派意想不到的是，面對2萬4475份連署書門檻，當初遞交的3.1萬份連署中，竟然有超過9000份被剔出，距離達標還需要2358份，此消息對鍾派無疑是最沈重的打擊。

黨內人士透露，鍾小平所募集的3萬份連署書，多數是透過「抄寫黨員名冊」的方式累積。由於連署書上所填寫的資料，黨員名冊內都有，雖然選委會方面有複驗機制，但鍾小平不擔心複驗的原因在於多數國民黨支持者都贊成罷昶，「因此即使支持者沒簽過連署書，也會表達贊成罷免。」

不過之所以會有這麼多份的無效連署書，黨內人士分析，除了可能被選委會抓包「抄寫」外，還有可能是當初周世雄「帶槍投靠」的連署書，有很多與原本的有所重複，罷昶團體並未仔細對照，就將所有連署書通通交給選委會，「可能當初在遞交前，認為即使有重複也不太會影響審核結果，畢竟比門檻多給了這麼多份。」

另一名知情人士轉述，在初審未過的消息公佈前一天，鍾小平方面疑似提前得知消息，轉而與原「清林散昶」團體人士聯絡，希望能在補件期的10天內，一同衝刺募集缺少的連署書，也讓「清林散昶」相當不以為然，「當初挖人牆角，結果現在回頭求合？」也因此知情人士分析，雖然10天內要募得2358份連署書並非難事，但罷昶團體內漸行漸遠，分裂恐怕已是可見的未來。

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