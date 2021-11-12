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解析元宇宙全球投資瘋　新一波科技革命誰能勝出？

▲臉書在架構元宇宙的進度看起來最快，但其實爭食元宇宙市場的廠商眾多，大致可以分為三類。（圖／Shutterstock）
▲臉書在架構元宇宙的進度看起來最快，但其實爭食元宇宙市場的廠商眾多，大致可以分為三類。（圖／Shutterstock）

財經中心/綜合報導

2021-11-12 17:20:09

近期「元宇宙」的話題來得又快又急，成了近來最瘋的投資話題。而在真正落地之前，由於其對雲端與終端的性能要求更高，以AR或VR為主的載具成為必要條件，已經讓各大廠商開始布局相關產品與技術。

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隨著元宇宙對雲服務內容建構逐漸完備後，連結實體商務以及軟硬體供應鏈的需求也會跟著成長，這是科技業的大事，雖然未來的變化仍大，但誰都不敢缺席。而根據《財訊》雙週刊「元宇宙投資瘋」中指出各大廠對元宇宙的布局，同時解析台股、基金及美股的投資機會。

電影《一級玩家》可說是元宇宙的最佳寫照。想像一下，藉由穿戴式AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）設備，進入一個持續更新的網路遊戲空間中，所有食、衣、住、行、育、樂、社交與工作，甚至由此衍生的所有商業行為，都可以在這個「遊戲」中完成，個人與企業都能利用工具提供各種服務，搭配加密貨幣完成金流作業，並進一步延伸至現實生活，完成真正的商業行為。



這就是近來最熱話題—元宇宙的基本概念，包含臉書（Facebook，後改名為Meta）在內的許多企業都認為，誰能主導元宇宙平台，就掌握了未來產業的方向；而對投資圈來說，更意味著一個全新的巨大市場正在崛起，誰敢錯過？

臉書在架構元宇宙的進度看起來最快，但其實爭食元宇宙市場的廠商眾多，大致可以分為三類：第一類是直接掌握大量使用者的平台商，例如臉書、微軟、亞馬遜（Amazon）、遊戲平台Steam等；第二類是使用者要進入元宇宙的載具商，包括設備廠商，如宏達電與市場傳言明年即將推出新商品的蘋果等；第三類則是架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等晶片廠、伺服器廠等。

全球主要科技廠商爭相投入元宇宙，但建構元宇宙以現有的技術而言，幾乎就像複製盤古開天闢地一樣，是遠比現有雲服務更複雜的次世代雲服務；其中包含了串流、3D環境建構、應用託管以及許多不同專業領域的技術等等，也為台廠帶來巨大的商機。哪些台廠有機會在新一波科技革命中勝出？又會帶來什麼投資機會？

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