解析元宇宙全球投資瘋　新一波科技革命誰能勝出？

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電影《一級玩家》可說是元宇宙的最佳寫照。想像一下，藉由穿戴式AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）設備，進入一個持續更新的網路遊戲空間中，所有食、衣、住、行、育、樂、社交與工作，甚至由此衍生的所有商業行為，都可以在這個「遊戲」中完成，個人與企業都能利用工具提供各種服務，搭配加密貨幣完成金流作業，並進一步延伸至現實生活，完成真正的商業行為。
這就是近來最熱話題—元宇宙的基本概念，包含臉書（Facebook，後改名為Meta）在內的許多企業都認為，誰能主導元宇宙平台，就掌握了未來產業的方向；而對投資圈來說，更意味著一個全新的巨大市場正在崛起，誰敢錯過？
臉書在架構元宇宙的進度看起來最快，但其實爭食元宇宙市場的廠商眾多，大致可以分為三類：第一類是直接掌握大量使用者的平台商，例如臉書、微軟、亞馬遜（Amazon）、遊戲平台Steam等；第二類是使用者要進入元宇宙的載具商，包括設備廠商，如宏達電與市場傳言明年即將推出新商品的蘋果等；第三類則是架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等晶片廠、伺服器廠等。
全球主要科技廠商爭相投入元宇宙，但建構元宇宙以現有的技術而言，幾乎就像複製盤古開天闢地一樣，是遠比現有雲服務更複雜的次世代雲服務；其中包含了串流、3D環境建構、應用託管以及許多不同專業領域的技術等等，也為台廠帶來巨大的商機。哪些台廠有機會在新一波科技革命中勝出？又會帶來什麼投資機會？