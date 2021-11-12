COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新加坡推綠色通行證　接種狀態、登錄資訊一目了然

▲新加坡政府推出更新版「合力追蹤」手機應用程式。（圖／翻攝自The Strait Times）
▲新加坡政府推出更新版「合力追蹤」手機應用程式。（圖／翻攝自The Strait Times）

中央社

2021-11-12 18:01:13

（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）新加坡政府推出更新版「合力追蹤」手機應用程式，已完整接種疫苗的民眾進入商場等場所前，只要掃描QR碼登錄，就會出現結合接種狀態及登錄資訊的綠色頁面，使用更加方便。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，新加坡推出「合力追蹤」（TraceTogether）計畫，以利追蹤確診者及密切接觸者。除了提供手機應用程式（App）供下載使用，也研發可攜式的防疫器供民眾領用。

新加坡採取「與病毒共存」策略，隨著疫苗接種率提高，政府也不斷擴大「接種者有別」防疫措施的適用範圍，除了餐廳內用僅限完整接種者，也只有完整接種者才能進入購物商場、景點等場所，未接種者不能進入。因健康因素不適合接種疫苗者則不在此限。

舊版「合力追蹤」應用程式在民眾掃描QR碼登錄SafeEntry後，必須回到首頁才能看到用戶的接種狀態。更新後的App在完整接種者掃描登錄後，頁面會自動顯示結合接種狀態、造訪場所的綠色頁面，如同一張「綠色通行證」。

綠色頁面左上角有一個針筒圖案及「綠勾勾」。星媒報導，頁面上還有一隻會移動的水獺，以防有人使用偽造的截圖畫面。

與完整接種者有所區分，未接種疫苗、已接種但尚未生效的用戶使用「合力追蹤」掃描QR碼登錄後的頁面為白色。

新加坡衛生部日前表示，正在與政府科技局合作，讓不適合接種COVID-19疫苗者也能透過「合力追蹤」反映未能接種的原因，不需要另外出示紙本證明才能進入適用「接種者有別」措施的場所。

此外，「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，隨著更多數據資料出現，新加坡政府將檢視「完整接種疫苗」的有效期限。

據新加坡現行規定，民眾接種第2劑疫苗過後14天，即被視為完整接種，效期為一年。

衛生部表示，儘管2劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗對重症提供良好保護力，但保護力會隨時間下降，因此建議，符合資格者應踴躍接種追加劑，以增強保護力及降低傳染的機會。

衛生部說，隨著更多數據資料出現，包括追加劑提供的保護力等，專家團將檢視這些資訊並作出建議。衛生部隨後也將檢視完整接種狀態的有效期限。

新加坡人口約545萬人，據衛生部統計，截至10日為止，星國85%人口已完整接種，86%至少接種一劑。19%已接種追加劑。

截至昨天，新加坡累計23萬77人確診，其中548人病故。（編輯：黃自強）1101112

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀