新加坡推綠色通行證　接種狀態、登錄資訊一目了然

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新加坡採取「與病毒共存」策略，隨著疫苗接種率提高，政府也不斷擴大「接種者有別」防疫措施的適用範圍，除了餐廳內用僅限完整接種者，也只有完整接種者才能進入購物商場、景點等場所，未接種者不能進入。因健康因素不適合接種疫苗者則不在此限。
舊版「合力追蹤」應用程式在民眾掃描QR碼登錄SafeEntry後，必須回到首頁才能看到用戶的接種狀態。更新後的App在完整接種者掃描登錄後，頁面會自動顯示結合接種狀態、造訪場所的綠色頁面，如同一張「綠色通行證」。
綠色頁面左上角有一個針筒圖案及「綠勾勾」。星媒報導，頁面上還有一隻會移動的水獺，以防有人使用偽造的截圖畫面。
與完整接種者有所區分，未接種疫苗、已接種但尚未生效的用戶使用「合力追蹤」掃描QR碼登錄後的頁面為白色。
新加坡衛生部日前表示，正在與政府科技局合作，讓不適合接種COVID-19疫苗者也能透過「合力追蹤」反映未能接種的原因，不需要另外出示紙本證明才能進入適用「接種者有別」措施的場所。
此外，「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，隨著更多數據資料出現，新加坡政府將檢視「完整接種疫苗」的有效期限。
據新加坡現行規定，民眾接種第2劑疫苗過後14天，即被視為完整接種，效期為一年。
衛生部表示，儘管2劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗對重症提供良好保護力，但保護力會隨時間下降，因此建議，符合資格者應踴躍接種追加劑，以增強保護力及降低傳染的機會。
衛生部說，隨著更多數據資料出現，包括追加劑提供的保護力等，專家團將檢視這些資訊並作出建議。衛生部隨後也將檢視完整接種狀態的有效期限。
新加坡人口約545萬人，據衛生部統計，截至10日為止，星國85%人口已完整接種，86%至少接種一劑。19%已接種追加劑。
截至昨天，新加坡累計23萬77人確診，其中548人病故。（編輯：黃自強）1101112