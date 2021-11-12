罷昶連署書無效率創新高 議員：鍾小平害萬華背負罵名
台北市議員鍾小平日前與領銜人鄭大平共同發起罷免無黨籍立委林昶佐，根據中選會公布的相關資訊顯示，二階連署中有多達9431份無效連署書，因此未達通過門檻，需要在10天內補件。對此，在地議員接連發聲，要求鍾小平「不要繼續讓中正萬華丟臉，更不要害中正萬華民眾背負作弊的污名。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-12 17:41:21
民進黨台北市議員吳沛憶指出，與王浩宇、黃捷、陳柏惟的罷免案相比，第一階段連署錯假率，王浩宇是8.24%，黃捷是9.92%，陳柏惟是14.07%，而罷免林昶佐的錯假率竟然高達19.57%，被造假最多。第二階段錯假率，王浩宇是14.33%，黃捷是26.83%，陳柏惟是15.87%，林昶佐的錯假率高達29.89%，又被造假最多，「平均10份連署書中有3份是假資料，這就是鍾小平喊那麼大聲的民意嗎？」
議員劉耀仁則指出，根據了解，戶政事務所其實無法進行專業核對筆跡，也沒有做全面的聯絡核對，「只是用抽樣、最寬鬆的核對，就已經可以抓到這麼高比例的作弊。」劉耀仁說，在地人都很納悶，明明罷免連署站沒看到什麼人去連署，為什麼鍾小平卻還是可以送出這些連署書？原來就是這樣來的！「搞這種遠超過別人的史上超高作弊率的罷免，真的丟盡中正萬華的臉！」
另一名議員周威佑則語重心長的呼籲鍾小平，別害萬華背負作弊的污名。周指出，過去鍾小平曾在新聞節目說新北的疫情是萬華拖累、萬華幾百個小姐疫情爆發跑回中南部，意指全國的疫情都是萬華害的，以及數落萬華是三流地方、「轉角遇到雞」，甚至帶媒體來萬華拍確診病患的社區，加深外界對萬華的恐慌，一再的害萬華背負污名，如今又有錯假罷免連署，「請鍾小平不要繼續讓中正萬華丟臉，還要背負作弊的污名。」