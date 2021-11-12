機捷線上最超值首購精品　A7最高地標「允將大作」

允將建設進軍A7重劃區的預售首購精品「允將大作」，樓高31層即將成為A7重劃區內，文化一路與樂善三路的地標建築。「允將大作」禮聘全球10大設計團隊之一的「WIMBERLY」首席設計師OZ先生操刀設計，規劃1-3房18-42坪打造區域內最經典的精品宅，同時擁有機捷線上少有的房價凹陷區利多，以最大CP值購入A7最經典首購精品宅。
生活中心/綜合報導
2021-11-12 19:30:00
「允將大作」建築結構搭配ALFA-SAFE柱中柱工法並搭配剪力牆系統，提升整體耐震性能，建材搭配日本三協鋁門窗、6+8AS+6mm複層LOW-E玻璃、長庚生技活水、德國BWT濾水器、櫻花廚下淨水器、VAF智慧潔淨氣流系統、瑞士LAUFEN衛浴、德國HANSA龍頭。現場專案經理許瑄璋表示，首購也能擁有大師宅，為了讓年輕族群也能享受精品的生活質感，「允將大作」導入多項精品品牌，衛浴及廚具超越一般首購產品的等級。飯店式的衛浴規劃，壁掛式的馬桶以及台灣精品櫻花開放式中島廚房。
許瑄璋表示，「允將大作」除了將成為A7重劃區的少數的精品宅，對於想成家的年輕首購族，價格更是友善。A7是機捷房價的凹陷區，目前這個凹陷區也還存在，而且更趨明顯。就以目前頭前重劃區房價約為45萬，副都心則為52-58萬的態勢，泰山塭仔圳重劃區的案子也賣到44萬左右，與A7區域行情價差達到約20%。而A7的區域行情約在34-36之間，林口A9也站穩5字頭，現近期雖有房市新政策頒布，但A7區域買氣保持平穩未受干擾。
許瑄璋表示，A7房價成為機捷線上的凹陷區，主要是因為本區買家以剛性需求為主，被雙北市高房價排擠的買氣依舊強烈，未來後勢看好。「允將大作」在這塊凹陷區推出高CP值首購精品，更是在一片戰鼓隆隆的房市激戰區中，建構出一片讓想成家的年輕首購族看得到也買得起的安居樂土。