還不起床？貓咪彈橡皮筋叫醒奴才 網齊喊：隔著螢幕都痛
這種叫人起床的方式太逼人啦！國外一名飼主養了一隻精明的虎斑貓「Levi」，這天飼主趴在床上耍廢，沒想到貓咪發現他手上的橡皮筋，竟然嘴巴叼著用力拉扯，最後一彈開時痛得主人大聲喊叫，網友看了都忍不住笑說：「隔著螢幕都覺得好痛！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 18:08:20
只見影片一開始Levi以及身為廣播DJ的飼主B. Nova雙雙趴在床鋪上，這時Levi突然觀察到奴才的手腕上綁著一條白色橡皮筋，好奇心驅使下Levi叼起了它，發現怎麼越拉越長，但是牠不想放棄這個「好玩的東西」，於是牠不停往後退，使勁地將橡皮筋拉到最大，就在這個時候，牠不小心鬆口讓橡皮筋彈回Nova的手上，由於力道太大痛得Nova忍不住叫了出來！
許多網友看了影片都忍不住笑說：「對不起，但是我還是忍不住笑了」、「隔著螢幕都能感覺好痛」、「貓就是這麼機車的生物」、「所以說橡皮筋是一種極度危險的東西，對貓奴來說XD」、「我的貓也喜歡趁我睡覺時偷走我手腕上的髮圈」、「這次終於能說還好是別人家的主子」、「這種叫人起床的方式太恐怖，我不行」現在一起來看影片，感受一下Nova到底有多痛吧！（編輯：陳珮瑜）