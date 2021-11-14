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還不起床？貓咪彈橡皮筋叫醒奴才　網齊喊：隔著螢幕都痛

▲虎斑貓發現奴才手腕上有一條橡皮筋，竟然叼著用力拉扯！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲虎斑貓發現奴才手腕上有一條橡皮筋，竟然叼著用力拉扯！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 18:08:20

這種叫人起床的方式太逼人啦！國外一名飼主養了一隻精明的虎斑貓「Levi」，這天飼主趴在床上耍廢，沒想到貓咪發現他手上的橡皮筋，竟然嘴巴叼著用力拉扯，最後一彈開時痛得主人大聲喊叫，網友看了都忍不住笑說：「隔著螢幕都覺得好痛！」。

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▲「Levi」是一隻個性古靈精怪的虎斑貓。（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲「Levi」是一隻個性古靈精怪的虎斑貓。（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
只見影片一開始Levi以及身為廣播DJ的飼主B. Nova雙雙趴在床鋪上，這時Levi突然觀察到奴才的手腕上綁著一條白色橡皮筋，好奇心驅使下Levi叼起了它，發現怎麼越拉越長，但是牠不想放棄這個「好玩的東西」，於是牠不停往後退，使勁地將橡皮筋拉到最大，就在這個時候，牠不小心鬆口讓橡皮筋彈回Nova的手上，由於力道太大痛得Nova忍不住叫了出來！

▲這天Levi與諾亞趴在床上，牠突然發現把拔手上有一條白色橡皮筋。（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲這天Levi與Nova趴在床上，牠突然發現把拔手上有一條白色橡皮筋。（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲好奇心的驅使下牠叼起橡皮筋……（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲好奇心的驅使下牠叼起橡皮筋……（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi：可惡，朕就不相信拉不過來！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi：可惡，朕就不相信拉不過來！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi鬆口的瞬間將橡皮筋彈回，痛得諾亞哇哇大叫！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi鬆口的瞬間將橡皮筋彈回，痛得Nova哇哇大叫！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi：原來這白白的繩子是這樣用的啊？懂了！以後就用這招叫醒把拔！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
▲Levi：原來這白白的繩子是這樣用的啊？懂了！以後就用這招叫醒把拔！（圖／Tiktok帳號djcatsanova）
許多網友看了影片都忍不住笑說：「對不起，但是我還是忍不住笑了」、「隔著螢幕都能感覺好痛」、「貓就是這麼機車的生物」、「所以說橡皮筋是一種極度危險的東西，對貓奴來說XD」、「我的貓也喜歡趁我睡覺時偷走我手腕上的髮圈」、「這次終於能說還好是別人家的主子」、「這種叫人起床的方式太恐怖，我不行」現在一起來看影片，感受一下Nova到底有多痛吧！（編輯：陳珮瑜）



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