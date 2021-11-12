特企／2021經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎盛大舉辦！

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經濟部IPO Awards以六大類獎項，表彰在技術研發、策略投資合作、綠色系統、創新應用、創新商業模式軟性加值及擴大採購等面向，對我國經濟成長重要貢獻的電子資訊國際業者；得獎外商除獲獎殊榮外，並享有研發測試自用商品免驗通關等多項獎勵措施，不但可提升外商在臺單位於集團之全球重要地位，同時也幫助臺灣產業鏈結全球產業生態系，提升經濟戰略價值，攜手共創雙贏。
本年度獎項評選重點在於擴大在臺研發與投資，協助臺灣發展人工智慧、物聯網、智慧機械、5G及綠能等產業與合作，進而提升臺灣於全球之關鍵地位。獲獎名單包含：技術加值夥伴獎：ASML；策略亮點夥伴獎：Arm、Cisco、Google；綠色系統夥伴獎：HPE、Microsoft、Panasonic；創新應用夥伴獎：IBM、Microsoft、Synopsys；軟性價值夥伴獎：Cadence、LINE、NVIDIA；市場擴大夥伴獎：Apple、HPI、Dell、AWS、AMD。（除市場擴大夥伴獎外，均依字母排序）。
其中ASML不僅在臺設立極紫外光（EUV）微影技術培訓中心，更擴大在臺研發提升臺灣半導體能量；Arm、Google擴大在臺投資並協助臺灣產業立足國際；Cisco在臺深化5G新技術，整合臺廠開放網路（O－RAN）設備廠商整合測試；HPE、Microsoft在臺打造綠色經濟生態系，Panasonic致力於綠色環境規劃和發展；IBM、Microsoft在臺創造人工智慧生態系成果斐然；Synopsys協助推動人工智慧（AI）成為臺灣新世代的科技產業；Cadence為臺灣AI半導體產業智慧系統設計的重要推手；LINE、NVIDIA協助臺灣中小企業及新創公司開拓電商與AI應用創新商業模式；Apple、HPI、Dell、AWS、AMD持續擴大對臺採購。
面臨後疫情時代全球產業鏈重組，臺灣在政府明確的產業政策和目標、友善的產業投資環境、完整的基礎建設、產業聚落及源源不絕的人才創新動力，吸引眾多國際廠商來臺深耕布局，讓全球產業匯聚臺灣穩定發展。經濟部王部長表示，臺灣電子資訊產業與全球緊密相連，面臨全球經濟變局，經濟部一向十分重視外商在臺灣的重要貢獻；今年總統國慶演說也特別指出，「這幾年來臺灣加速產業轉型，已走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，創造更有韌性、更自主的經濟發展模式，從而立足世界、扮演更重要的角色」；面對全球局勢變化，臺灣在區域中的關鍵地位，再次受到矚目，也加速並深化國際夥伴與臺灣的合作。經濟部期盼透過IPO Awards加速國際大廠與臺灣產業合作的深度和廣度，在這波全球資通訊轉型浪潮中，提升雙方競爭力，共創更美好的未來。
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