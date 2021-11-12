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《鬼影》男神攜手泰國最美女星　流利中文祝醫師節快樂

▲阿南達艾華靈漢（左）和Min塔娜莫迪里在《我們的限時約定》上演甜蜜愛情。（圖／CATCHPLAY提供）
▲阿南達艾華靈漢（左）和Min塔娜莫迪里在《我們的限時約定》上演甜蜜愛情。（圖／CATCHPLAY提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-12 18:16:42｜2021-11-12 18:27:08

11月12日是「醫師節」，泰國電影《我們的限時約定》（Go Away Mr. Tumor）的男女主角阿南達艾華靈漢（Ananda Everingham）和Min塔娜莫迪里（Phichaya Watthanamontri）特地全程用中文錄影跟台灣觀眾問好，標準的發音讓粉絲們都相當驚豔。

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▲阿南達艾華靈漢飾演帥氣醫生。（圖／CATCHPLAY提供）
▲阿南達艾華靈漢飾演帥氣醫生。（圖／CATCHPLAY提供）
男主角阿南達艾華靈漢17年前因演出泰國鬼片《鬼影》打出知名度，帥氣外表吸粉無數。甜美的女主角Min則是從泰國選美冠軍出道，近年來因演出多齣電視劇受到廣大粉絲喜愛，2020年還獲頒泰國Maya Awards 2020年度最佳女演員。Min認為這2年因為全球疫情嚴峻，特別需要像《我們的限時約定》一樣充滿樂觀與快樂的電影，讓每個人看見生命的價值。

▲泰國電影《我們的限時約定》登上紐約時代廣場。（圖／CATCHPLAY提供）
▲泰國電影《我們的限時約定》登上紐約時代廣場。（圖／CATCHPLAY提供）
暖心療癒，笑淚交織的《我們的限時約定》描述樂觀開朗的動畫師女主角丟了工作、男朋友劈腿、還意外發現自己罹患淋巴癌，住進醫院後，對帕朵照顧有佳的主治醫生成為她幻想世界中的男主角，枯燥的抗癌旅程變得無比歡樂，更讓帕朵重新改寫人生的意義；因此適逢11月12醫師節，CATCHPLAY特別舉辦《我們的限時約定》限時感謝傳情，將觀眾對醫護人員們的愛與感謝，傳遞給守護大家的醫護英雄，並加碼贈送《我們的限時約定》電影票，連同大家的感謝一起送達至指定的醫護英雄，將電影中的正能量無限擴散，活動網址請點這


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