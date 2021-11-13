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今日來講股／通膨別怕！分析師：找對方向、趨勢就能致勝

▲有分析師認為，台股與美股連動性高，通膨影響美股也勢必影響台股，但他認為投資人不用過度擔心，只要找對方向、看對趨勢就能致勝。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師認為，台股與美股連動性高，通膨影響美股也勢必影響台股，但他認為投資人不用過度擔心，只要找對方向、看對趨勢就能致勝。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-13 20:00:00

先前美國聯準會（Fed）積極安撫，市場也暫時對通膨問題放下心中大石，但本周通膨疑慮再起。到底通膨對台股是否有影響？影響層面又在哪裡？為此，有分析師認為，台股與美股連動性高，通膨影響美股也勢必影響台股，但他認為投資人不用過度擔心，只要找對方向、看對趨勢就能致勝。強調心態要調整，因為即使在不好的環境，也絕對有發展的機會。

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針對通膨對台股的影響，啟發投顧分析師田大為表示，其實大家都看錯重點，因為通膨其實是我們一生下來就有的現象，緩步的通膨是正常的，最怕是短期內突然增高，而我們薪水沒有跟上，造成生活很大的壓力，也怕寬鬆政策、鈔票印太多可能有金融危機？

田大為指出，台股有人做多、有人做空，投資人無法完全透析市場，那麼就要有應對的方法，尤其美國的通膨短時間內仍會持續，但他說投資人不用杞人憂天，強調只要看對方向、看對趨勢、選對股票就沒有太大的問題。

以台積電來說，田大為表示，因為地緣政治、疫情的關係，大家說要半導體供應鏈在地化，所以台積電要在國外設廠，但在國外設廠，人事成本絕對高出許多，物價高、通膨更嚴重，如果大家看到的是通膨問題就很可惜。因為，事實上是台積電發展太快，也因為台積電掌握關鍵技術太多，因此因應客戶需求而到海外設廠，這就是投資應該要看到的趨勢。

田大為強調，一個市場裡有好的機會跟指標，也有壞的，端看投資人有沒有精準掌握到，就像這次疫情，周遭很多產業都關店休息，你只看到慘的一面，卻沒有看到哪些股票飆升，因此心態要調整一下。「在不好的環境，也有發展的機會；在好的環境，要賺得比人家更多」這樣投資才算成功。

再來，投資標的一定要有獨門技術！田大為表示，以經濟學的角度，假設產能拉到最高，業績可能只是緩步增加，再上去就沒有成長幅度，這時候如果要突破，就只能靠技術的提升。因此，雖然原物料前波有漲，但真正讓投資人賺大錢的還是技術力，不論是電子股或是傳產都是。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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