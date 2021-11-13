今日來講股／通膨別怕！分析師：找對方向、趨勢就能致勝

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田大為指出，台股有人做多、有人做空，投資人無法完全透析市場，那麼就要有應對的方法，尤其美國的通膨短時間內仍會持續，但他說投資人不用杞人憂天，強調只要看對方向、看對趨勢、選對股票就沒有太大的問題。
以台積電來說，田大為表示，因為地緣政治、疫情的關係，大家說要半導體供應鏈在地化，所以台積電要在國外設廠，但在國外設廠，人事成本絕對高出許多，物價高、通膨更嚴重，如果大家看到的是通膨問題就很可惜。因為，事實上是台積電發展太快，也因為台積電掌握關鍵技術太多，因此因應客戶需求而到海外設廠，這就是投資應該要看到的趨勢。
田大為強調，一個市場裡有好的機會跟指標，也有壞的，端看投資人有沒有精準掌握到，就像這次疫情，周遭很多產業都關店休息，你只看到慘的一面，卻沒有看到哪些股票飆升，因此心態要調整一下。「在不好的環境，也有發展的機會；在好的環境，要賺得比人家更多」這樣投資才算成功。
再來，投資標的一定要有獨門技術！田大為表示，以經濟學的角度，假設產能拉到最高，業績可能只是緩步增加，再上去就沒有成長幅度，這時候如果要突破，就只能靠技術的提升。因此，雖然原物料前波有漲，但真正讓投資人賺大錢的還是技術力，不論是電子股或是傳產都是。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。