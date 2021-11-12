印尼移工重啟入境！勞動部：泰國有望成下一個來源國

《四方報》報導，移工自11月11日起重新開放專案引進，首波將以印尼移工為主，勞動部勞動力發展署長蔡孟良透露， 目前正在積極跟越南、泰國和菲律賓等來源國接洽，其中泰國有明確回覆將全力配合，因此有望成為下一個開放國。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-12 18:29:02
移工入境預計將分兩階段，第一階段自11月11日開放至12月14日，12月15日至明年2月14日期間，因應春節返鄉專案將「減量」移工入境，勞動部將配合指揮中心提供的集中檢疫床位數，公布於勞動部入出國移工機場關懷服務網站，明年2月15日後再恢復移工正常入境。第一階段已經安排1700床檢疫床位，將全數採集中檢疫，第二階段預計將能爭取到2500床床位。
移工入境順序將採積分制而定，產業移工和社福移工由於審核項目有所不同，將分開進行評比並等比例引進。根據勞動部積分制評分表，事業類依移工完整接種疫苗、來源國當地疫情狀況、移工入境後住宿地點環境等項目給予不同配分；家庭類則依接種疫苗及來源國當地疫情狀況排序，合計積分越高者越優先入境。
勞動部表示，11月11日起下午4時，雇主得至勞動部入出國移工機場關懷服務網站申請集中檢疫床位，勞動部受理申請後，將採入境積分制安排移工入境順序，事業類雇主自11日起，應於移工入境前，先向移工住宿地點所在地之勞工主管機關申請居住地點查核。完成移工機場網站積分排序後，將公布申請結果，並通知雇主繳費，完成繳費程序後即確認取得入境床位。
移工入境後，應配合檢疫14日及自主健康管理7日，第一階段由於全數採集中檢疫，需在集中檢疫所完成自主健康管理7日。2月15日後第二階段移工引進防疫措施，將視第一階段引進情況進行滾動式調整。