中職／森永快看！味全也有田澤嗨啾 敲碗台灣專屬口味
中華職棒（CPBL）味全龍投手田澤純一，過去在美國職棒大聯盟（MLB）時期就有替牛棚隊友準備零食、口香糖的習慣，甚至在美國掀起「嗨啾風潮」。來到中職後田澤一樣保持這樣的習慣，12日賽前受訪時還分享，前隊友鋼龍其實是忠實愛好者，自己也會特地提前放一些軟糖到他的位置。
記者黃泓哲/台北報導
2021-11-12 19:01:24｜2021-11-12 19:03:22
「嗨啾」軟糖是日本森永製菓公司的長青商品，不過過去在美國販售不如預期，直到2009年田澤純一效力波士頓紅襪時，將「嗨啾」加入牛棚投手的點心背包內讓隊友愛不釋手，讓「嗨啾」在美國的知名度大增，之後成功上架北美超市，甚至在紅襪球場設立廣告並贊助田澤純一。
田澤純一12日在天母棒球場賽前受訪時回憶，由於當時自己是紅襪牛棚最菜的投手，因此要負責「點心背包」，「我想著加入一些日本的元素，因此買了「嗨啾」放入，結果隊友都說讚。之後越準備越多，持續2、3年且每年約花10萬元日幣購買，後來廠商可能看到相關新聞，決定贊助我軟糖至今。或許你們（台灣媒體）報導後，也會讓廠商看到進而贊助台灣職棒也說不定。」
來到龍隊後田則依然持續這樣的習慣，對於學弟是否喜歡？田澤說雖然不清楚，但前隊友鋼龍很愛，因此自己都會特意直接放一些到他的櫃子。
此外田澤也表示，日本的「嗨啾」會和各地縣市知名的農產品合作，推出在地限定的水果口味，台灣水果相當出名，或許也可以考慮出台灣獨有的味道，「順帶一提，我小時候吃蠻多草莓口味的，在日本的時候也會一邊旅行一邊品嚐當地的特殊口味。」