COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今日來講股／電子股穩固基礎　元宇宙概念股短期仍是焦點

▲「元宇宙」一詞超夯，宏達電作為頭戴式裝置大廠，新產品利多加持近日股價，也帶動「元宇宙」概念股的熱潮。（圖／HTC提供）
▲「元宇宙」一詞超夯，宏達電作為頭戴式裝置大廠，新產品利多加持近日股價，也帶動「元宇宙」概念股的熱潮。（圖／HTC提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-15 08:30:00

元宇宙概念股近期超夯，以宏達電來說，上週五（12日）剛結束「關禁閉」，但盤中飆上漲停板鎖死，收在90.9元。10月中到現在，股價從35元左右直線上升，漲幅來到257%。到底元宇宙還有續航力嗎？會不會只是曇花一現？還是另一個「本夢比」？有分析師認為，現在元宇宙概念股都是在台灣強項ICT基礎之上發展、方興未艾，只要大環境持續保有元宇宙的應用元素，相關概念股成長將呈現大爆發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟發投顧分析師田大為指出，前陣子原物料族群很夯，但在通膨時代下，成本都墊高了、利潤變少，大家還一窩蜂去做原物料，「其實這個邏輯怪怪的」。要說值得關注的，他建議元宇宙概念股可以多做留意，尤其是擁有獨門技術的個股，除了能回補成本提高的損失外，更能加價創造營收動能。

針對很多人說元宇宙只是一個想像，是夢想、是本夢比，是虛的，但田大為認為，實際上我們大家一直都生活在元宇宙的初階段！從網路時代開始，我們多少都接觸過虛擬的世界，元宇宙只是在這裡再往上提升，包括傳輸的速度、體軟體的升級，還有人工智能，更重要是不只應用在遊戲上，甚至還可以用來教育與創作等。

「所以元宇宙在這兩年，它的所有的技術基礎完整了，它就不是夢了」田大為認為，要讓大環境持續保有元宇宙的因應元素，要有元宇宙的氛圍，讓元宇宙快速上市，如此一來周邊的廠商就有機會大大成長。當然廠商得讓技術提升，哪怕只是效率提升一點或發展快一點，都能搶得市場先機大餅。

而田大為看好威盛集團、宏達電耕耘VR、AR相關領域6年了，過去沒有太突出的成績是因為大環境沒有這個平台，但如今各家科技大廠都拋出元宇宙，也代表市場將逐漸擴大，即便宏達電競爭者眾、產品可能也不是最好的，但一定要發展，才有可能精進，並進一步佔有一席之地。

至於是不是一定要追高？田大為則認為不必拘泥在第一線的個股，元宇宙概念股範圍很大，只要有技術含量的，處於低位階的，都可以多多留意逢低承接。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀