今日來講股／電子股穩固基礎　元宇宙概念股短期仍是焦點

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針對很多人說元宇宙只是一個想像，是夢想、是本夢比，是虛的，但田大為認為，實際上我們大家一直都生活在元宇宙的初階段！從網路時代開始，我們多少都接觸過虛擬的世界，元宇宙只是在這裡再往上提升，包括傳輸的速度、體軟體的升級，還有人工智能，更重要是不只應用在遊戲上，甚至還可以用來教育與創作等。
「所以元宇宙在這兩年，它的所有的技術基礎完整了，它就不是夢了」田大為認為，要讓大環境持續保有元宇宙的因應元素，要有元宇宙的氛圍，讓元宇宙快速上市，如此一來周邊的廠商就有機會大大成長。當然廠商得讓技術提升，哪怕只是效率提升一點或發展快一點，都能搶得市場先機大餅。
而田大為看好威盛集團、宏達電耕耘VR、AR相關領域6年了，過去沒有太突出的成績是因為大環境沒有這個平台，但如今各家科技大廠都拋出元宇宙，也代表市場將逐漸擴大，即便宏達電競爭者眾、產品可能也不是最好的，但一定要發展，才有可能精進，並進一步佔有一席之地。
至於是不是一定要追高？田大為則認為不必拘泥在第一線的個股，元宇宙概念股範圍很大，只要有技術含量的，處於低位階的，都可以多多留意逢低承接。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。