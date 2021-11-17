今日最聚焦／景氣循環股靠利多　分析師：貨櫃三雄待整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
而陽明10月營收338.8億元，再創歷史新高，月增2%，更較去年同期大增133.59%。累計前10月2648.86億元，年增121.2%。第3季稅後純益508.35億元，季增47.19%，每股稅後純益為14.88元，前3季EPS達32.73元，榮登航運股EPS王。
萬海10月營收則為245.05億元，月減4.89%，主要是受到大陸十一長假與各地塞港的影響，但年增207.43%。萬海第3季稅後純益355.47億元，季增87.14%、年增1,879%，前三季每股純益28.37元。
針對依舊很夯的貨櫃三雄，啟發投顧分析師田大為指出，「現在還有人說它好，其實塞港原因大家應該都知道，為何還那麼在意塞港呢？」主要是因為工會希望保障工作權，現在仍有絕大部分使用人工，但其實很多國家都已經24小時自動化，再加上限制貨櫃停放，使得塞港問題雪上加霜，造成一櫃難求、價格調升。
「知道它漲價的原因以後，就知道這個因素持續不了多久」，田大為表示，各國會盡全力疏通塞港問題，所以它可能是個短期現象。再加上許多國家開始追求在地化生產，隨之而來就是成本提高，又回到通膨問題，利潤變少。
若再以技術面來分析的話，田大為認為，前面套牢那麼多，股價打下來，上面都是套牢的賣壓，都是等待救援的。「你說它業績再好，有沒有人願意一路往上買？讓前一波的人解套，然後自己套在裡面？」除非有人認為萬海可以再往上走到350元、400元、500元，但這樣的機率少之又少。
田大為說，一般面臨這麼多賣壓的情況，都會先等股價整理完，等整理完後還要再看有沒有利多消息？如運費還會不會繼續調漲？塞港還會不會繼續嚴重下去？畢竟這是景氣循環股都會面臨的問題，提醒投資人要多多留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。