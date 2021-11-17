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今日最聚焦／景氣循環股靠利多　分析師：貨櫃三雄待整理

▲分析師指出，貨櫃三雄是景氣循環股，靠的就是利多，投資人要會思考塞港問題可能延續嗎？（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲分析師指出，貨櫃三雄是景氣循環股，靠的就是利多，投資人要會思考塞港問題可能延續嗎？（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-17 10:05:28

貨櫃三雄10月營收前出爐，其中長榮、陽明月營收再創新高，萬海則出現衰退，但法人預估貨櫃三雄第4季營收將不看淡。由於全球塞港仍持續，投資人如何操作，有辦法回到今（2021）年9月底的前高嗎？分析師指出，貨櫃三雄是景氣循環股，靠的就是利多，投資人要會思考塞港問題可能延續嗎？它會不會是一個短暫的問題，畢竟各國都在積極解決。同時提醒投資人，或許等待整理過後再開始操作會比較安心。

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長榮受惠2.4萬TEU（20呎櫃）大船陸續加入營運，在新船效應下，10月營收527.29億元，月增7.3%、年增 159.71%，累計前10月合併營收 3861.31 億元，年增136.89%。至於第3季每股獲利15.15元，高於市場預期。

而陽明10月營收338.8億元，再創歷史新高，月增2%，更較去年同期大增133.59%。累計前10月2648.86億元，年增121.2%。第3季稅後純益508.35億元，季增47.19%，每股稅後純益為14.88元，前3季EPS達32.73元，榮登航運股EPS王。

萬海10月營收則為245.05億元，月減4.89%，主要是受到大陸十一長假與各地塞港的影響，但年增207.43%。萬海第3季稅後純益355.47億元，季增87.14%、年增1,879%，前三季每股純益28.37元。

針對依舊很夯的貨櫃三雄，啟發投顧分析師田大為指出，「現在還有人說它好，其實塞港原因大家應該都知道，為何還那麼在意塞港呢？」主要是因為工會希望保障工作權，現在仍有絕大部分使用人工，但其實很多國家都已經24小時自動化，再加上限制貨櫃停放，使得塞港問題雪上加霜，造成一櫃難求、價格調升。

「知道它漲價的原因以後，就知道這個因素持續不了多久」，田大為表示，各國會盡全力疏通塞港問題，所以它可能是個短期現象。再加上許多國家開始追求在地化生產，隨之而來就是成本提高，又回到通膨問題，利潤變少。

若再以技術面來分析的話，田大為認為，前面套牢那麼多，股價打下來，上面都是套牢的賣壓，都是等待救援的。「你說它業績再好，有沒有人願意一路往上買？讓前一波的人解套，然後自己套在裡面？」除非有人認為萬海可以再往上走到350元、400元、500元，但這樣的機率少之又少。

田大為說，一般面臨這麼多賣壓的情況，都會先等股價整理完，等整理完後還要再看有沒有利多消息？如運費還會不會繼續調漲？塞港還會不會繼續嚴重下去？畢竟這是景氣循環股都會面臨的問題，提醒投資人要多多留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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