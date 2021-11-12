女神切完腫瘤被爆「一夜情500萬」 點開熱搜傻住：蛤？
日本女團AKB48成員柏木由紀6月公開罹患脊髓空洞症，經過7小時的手術切掉脊髓內腫瘤，戰勝病魔。她7月復出，在YouTube分享近況，透露日前發現自己上Twitter熱搜，內容竟是自己「睡一晚500萬」、「全盛時期1000萬」的荒謬內容，她大喊：「蛤？」否認，澄清收入正當，名牌包都是靠自己賺的錢買來的。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-12 20:35:33
柏木由紀生氣表示，在Twitter看到自己的名字，點進去發現竟是她「睡一晚500萬」的謠言，甚至還有「全盛時期1000萬」的討論，她愣住大喊：「蛤？」表示自己不缺錢，出道以來都很努力工作，公司該發的薪水都有給、收入正當，並拿起手邊的名牌包，證實自己有賺錢的能力。
柏木由紀坦言，看過不少自己的網路謠言，但沒有時間一一澄清，希望網友不要在無中生有亂造謠，更警告散播者，沒有確認過的事情，就別隨意散布在網路上。
柏木由紀曾因手麻感到困擾，經檢查發現脊椎有陰影，確定罹患脊髓空洞症，她6月初宣布停工，月底進行長達7小時的手術，術後恢復良好，醫生評估後確定能工作，柏木由紀在7月15號生日當天重返演藝圈。她得知生病後常感到不安，擔心未來不能唱歌跳舞，等待手術的時間，收到不少人的鼓勵，坦言有目標跟倚靠讓她得到力量、思考正向，保證往後會健康生活，以更有元氣的樣貌來回報外界的支持。