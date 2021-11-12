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羽球／不敵「麟洋」東奧銀恨　李俊慧因傷退役、雙塔拆夥

▲中國大陸羽球男雙好手李俊慧(左)和搭檔劉雨辰擁抱。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸羽球男雙好手李俊慧(左)和搭檔劉雨辰擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-12 20:36:22

在今年東京奧運羽球男雙決賽不敵我國「黃金男雙」李洋/王齊麟之後，中國大陸頭號組合「雙塔」成員李俊慧宣布退役。他也在微博上透露高掛球拍的原因主要是傷病，讓自己無法進行完整的訓練。

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1995年生的李俊慧，在轉入職業之後一直是和劉雨辰搭配，兩人身高都超過190公分，殺球極具威脅性，因此被球迷冠以「雙塔」的稱號，這些年來成績一直都非常穩定。

生涯繳出159勝65敗的雙打戰績，李俊慧和搭檔一起拿下過蘇迪曼盃、湯姆斯杯等團體賽冠軍，也在2018年於南京世錦賽拿到過冠軍，世界排名也曾來到過也曾來到過第1位。是在傅海峰/張楠之後，大陸最具代表性的男雙組合。

在這一屆的東奧，「雙塔」也被認為是很有機會摘金的組合，尤其是在印尼、日本等強手紛紛遭到淘汰之後，不少人認為他們十拿九穩能奪冠，只是最終在決賽不敵台灣男雙「麟洋配」屈居銀牌。

李俊慧在微博透露，這些年來他大小傷勢不斷，「右膝關節半月板急性損傷幾近3度，合併股骨遠端、脛骨近端骨挫傷。18年的運動生涯，導致我胸椎習慣性小關節紊亂錯位；右第一蹠趾關節滑膜炎等」，雖然後來經過治療有所好轉，但卻一直未能痊癒。

「每每增加訓練強度，常常舊疾復發，所以在隊裡我很難像其他隊員一樣完成教練安排的整體訓練計劃。」李俊慧稱如今世界羽壇男雙競爭非常激烈，高強度訓練是勝利的基本保證，但自己因傷力不從心，無法完成正常訓練計劃，因此只能忍痛退役。

「人生，猶如一趟奔赴的列車，不管是怎樣的一路向前，也不管沿途是怎樣的風光無限，但終究會有停靠的那一站，終究會有人下車，有人上車。」最後他也感謝了國家和球迷，以及自己的搭檔劉雨辰的支持，「祝願年輕的新生力量，能雄起勃發，打造屬於他們年輕一代的輝煌，勇創佳績。」

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