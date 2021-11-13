市場信心回溫、創新科技題材發酵　台股作夢行情可望延續

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安聯投信台股團隊表示，對於之前壓抑或反覆干擾市場的負面消息，例如美國聯準會利率政策步調、中國大陸限電及監管政策等負面因素，近期也明朗或逐步經由市場消化，也對市場投資信心和資金籌碼面等都形成正向支撐。
展望後市，安聯投信台股團隊指出，時序上，市場將步入11月中旬財報公布後到明年2、3月年報公布前的空窗期；不過受惠於近期市場持續回溫、電子、傳產交投熱絡，加上又有如元宇宙、低軌道衛星等未來創新科技的題材持續發酵，台股作夢行情可望延續。
永豐投顧認為，美國10月通膨來到6.2%的高水準，但股市處之泰然，原因為市場理解FED，現在還不是升息的時候，因此未來震盪應屬短期現象，不會有緊縮政策影響中期趨勢。
永豐投顧指出，台股突破楔型整理，如果依照技術分析測量，有機會挑戰前高18034點。只是回望7、8月，多數大量成交都在17500點至17800點區間，阻力頗大，建議逢高不追。
綜合以上，台股趨勢向上，但是不可能一蹴而就，尤其主流個股不容易連續強勢，建議不追高、等拉回。至於選股，雖然指數看高，但是產業輪向電子股，傳產股解套希望不大，應明智抉擇，本週區間看17300點至17700點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。