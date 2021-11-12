COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

宏都拉斯總統葉南德茲抵台參訪　13日拜會蔡總統

▲宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）（右2）伉儷應台灣邀請，在宏國外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）（右4）夫婦等陪同下，12日率團來台訪問，晚間在桃園機場向媒體揮手致意。（圖／中央社記者葉臻攝 110年11月12日）
▲宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）（右2）伉儷應台灣邀請，在宏國外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）（右4）夫婦等陪同下，12日率團來台訪問，晚間在桃園機場向媒體揮手致意。（圖／中央社記者葉臻攝 110年11月12日）

中央社

2021-11-12 20:46:23

（中央社記者葉臻桃園機場12日電）今年適逢台灣與宏都拉斯建交80週年，宏國總統葉南德茲今天晚間抵台參訪，在桃園國際機場下機後，揮手向現場人員致意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統府今天發布新聞稿指出，宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷應政府邀請，預計在12日至14日率團訪台；總統蔡英文將於明天上午在總統府會晤葉南德茲，並設午宴接待訪團。

葉南德茲今天搭乘聯合航空班機UA-871來台，晚間7時40分抵達桃園國際機場。葉南德茲下機後步入國賓室，向現場人員揮手致意，隨後與外交部人員一同離開，待專屬通關程序完成後，將搭乘專車離開桃園機場。

總統府發言人張惇涵今天表示，葉南德茲此行是第4度訪問台灣，葉南德茲總統的3名子女目前也都在台灣工作或求學；尤其，今年適逢中華民國與宏都拉斯建交80週年，葉南德茲來訪格外具有重要意義。

他表示，本次訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）伉儷、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）伉儷、財政部長馬塔（Luis Mata）伉儷、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。（編輯：唐聲揚）1101112
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀