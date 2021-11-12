四重溪溫泉季活動浪漫開跑 粉紅櫻花渲染四重溪溫泉公園
2021四重溪溫泉季以「北國之春」為主題，白色及櫻粉色系燈飾鋪設夢幻燈海，搭配各式造型主題燈飾營造出北國冬春交替之際的氛圍，活動於12日晚間6時點燈，邀請車城國小溫泉分校的小朋友及四重溪吉祥物蔥寶和蔥娃精彩表演，共同點亮燈飾宣布活動正式開始。縣長潘孟安表示，縣府思考燈飾主題、文宣以及系列活動，就是要有不同感受。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-12 23:52:20
今年四重溪溫泉季以白色及櫻粉色為主要配色，於「四重溪溫泉公園」及「旭海公共浴池」鋪設大面積燈海，也利用園區裡的硬體設施作為設計規劃，如泡腳池周邊利用粉色櫻花裝飾，讓民眾有如置身於櫻花樹下泡溫泉的感覺，園內還有其他如丹頂鶴、貓頭鷹、樹冰、大型櫻花等燈飾，搭配四重溪老街上懸掛的日式燈籠，讓民眾宛如置身於北國溫泉村。
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年除了璀璨的燈飾外，還有第二屆四重溪「cosplay大賽」，只要你敢秀不論年齡，通通都可以報名參加，優勝者還有高額的獎金可以拿。
另外，還有「趣味路跑」活動，路線由四重溪溫泉公園至牡丹社事件紀念公園，沿線將設置趣味關卡，參賽者完成賽事後將可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個精美獎品，讓民眾有得玩更有得拿。
屏縣府表示，活動也有專屬的接駁車將自枋寮火車站至四重溪溫泉公園，單程票價最高只要50元。此外，搭上五倍券熱潮，屏東縣政府也同步推出「屏東購好禮」活動，一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，就是要吸引更多民眾來屏東「好吃好玩中大獎」。