APEC線上峰會　習近平：開放是亞太合作的生命線

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據新華社官方微博發布，習近平12日晚上在北京以視訊方式出席亞太經濟合作會議（APEC）第28次領導人非正式會議，在會中作以上表示。
他說，去年APEC通過了「2040年布城願景」，重申造福亞太人民的初心，提出建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體目標。今年，APEC共同制定了願景落實計畫，要推進落實2040年願景，構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。
習近平提出應重點做好4件事，首先是「推動抗疫合作和經濟復甦」。他說，當前，COVID-19疫情形勢依然嚴峻，世界經濟在脆弱中艱難復甦。早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是當前亞太各成員最重要的任務。要科學應對疫情，深化國際合作，促進疫苗研發、生產、公平分配，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，彌合「免疫鴻溝」。
習近平說，中國宣布全年將努力對外提供20億劑疫苗，迄今已提供超過17億劑，包括向110多個國家提供無償捐贈；並已明確未來3年內提供30億美元，用於支援發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。
他說，中國歡迎APEC促進關鍵物資流通和人員安全往來倡議，將繼續向「應對疫情和經濟復甦」子基金提供支持，助力各成員恢復和發展經濟。
其次是「構建開放型亞太經濟」。習近平強調，開放是亞太合作的生命線。要堅持開放的地區主義，以2040年願景為指引，推進區域經濟一體化，早日建成高水準亞太自由貿易區。要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鉤，堅定維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制。
他說，中國支援落實APEC「強化結構性改革議程」和「服務業競爭力路線圖」。中方期待「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）明年如期生效，已申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
習近平並提出「促進創新增長和數位經濟發展」，主張要全面平衡落實APEC「網路和數位經濟路線圖」，加強數位基礎設施建設，努力彌合「數位鴻溝」，推動數位經濟全面發展。
他還提出「實現包容可持續發展」，主張積極應對氣候變化，促進綠色低碳轉型，努力構建地球生命共同體。表示中國願同有關各國一道，推進高質量共建「一帶一路」。要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。
習近平並表示，經濟技術合作是APEC重要合作領域，應該加大投入力度，確保發展中成員從中受益，為亞太地區發展繁榮持續注入新動力。
習近平說，今年是中國共產黨成立100周年。讓14億多中國人民過上更加美好的生活、促進人類和平與發展，是中共矢志不渝的奮鬥目標。當前，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。中國將堅定不移擴大對外開放，同世界和亞太各成員分享中國發展機遇。
他最後引述紐西蘭一句毛利諺語：「成功從不是憑藉個人，而是依靠集體。」表示中方願同亞太各成員一道，積極推動構建亞太命運共同體，攜手開創亞太經濟合作新篇章。（編輯：楊昇儒）1101112